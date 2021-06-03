"Валдаи" в Нижегородской области за первый месяц навигации перевезли более 4,5 тысяч пассажиров Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

"Валдаи" в Нижегородской области за первый месяц навигации перевезли более 4,5 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в ООО "Компания по развитию скоростного судоходства "Водолет".

Согласно информации, в 2020 году за всю навигацию судна перевезли около 2,2 тысячи пассажиров, а в 2019-м - 4,1 тысячи.

Начиная с выходных 26-27 июня вводятся дополнительные рейсы в Макарьево и Городец по четвергам и по пятницам, а также рейс от причала №8 у Речного вокзала до пристани "Южная".

Начиная с этих выходных, вводятся дополнительные рейсы в Макарьево и Городец.

Продажа билетов доступна на сайте.

Ранее сообщалось, что прорабатываются варианты открытия межрегиональных рейсов в Ивановскую область (Нижний Новгород – Чкаловск – Сокольское – Юрьевец) и Марий Эл (Нижний Новгород – Юрино).