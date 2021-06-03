Процент вакцинации сотрудников от коронавируса проверят в нижегородских компаниях после 25 июля Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Процент вакцинации сотрудников от коронавируса проверят в нижегородских компаниях после 25 июля. Об этом сообщила главный санитарный врач Нижегородской области Наталия Кучеренко в ходе брифинга 23 июня 2021 года.

"Мы сейчас работаем над моделью, чтобы в цифровом варианте можно было это отслеживать. При проведении прививки данные размещаются на портале госуслуг. Мы надеемся, что возможно будет разнести их по работодателям, и мы не потревожим каждого конкретного работодателя проверками", - сказала она.

Тем не менее очные проверки также запланированы Роспотребнадзором.

"После 25 июля мы хотим проверить некоторые предприятия, офисы и другие организации", - добавила Наталия Кучеренко.

В ходе брифинга министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов добавил, что в Нижегородской области есть база всех привитых и переболевших коронавирусом пофамильно с привязкой паспортных данных, СНИЛС, полиса ОМС.

"Мы этой информацией в рамках подписанных соглашений между ведомствами имеем права обмениваться. Мы готовы все свои информационные ресурсы синхронизировать с Роспотребнадзором", - заявил он.

Напомним, обязательная вакцинация от коронавируса для ряда граждан введена в Нижегородской области c 20 июня. Руководители компаний в отдельных отраслях обязаны обеспечить вакцинацию до 60% штата.