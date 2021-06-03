Обязательная вакцинация от коронавируса для ряда граждан введена в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Обязательная вакцинация от коронавируса для ряда граждан введена в Нижегородской области. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача по региону Наталии Кучеренко от 20 июня.

Согласно документу, обязательной вакцинации до 25 июля 2021 года подлежат ряд граждан. Отмечается, что до этого момента нужно сделать первый компонент вакцины, а до 25 августа - второй.

А именно сотрудники следующих сфер деятельности:

торговли;

салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, и иных подобных услуг;

общественного питания;

клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

транспорта общего пользования, такси;

образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятии, организуемых органами исполнительной власти;

досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятии (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);

детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятии для несовершеннолетних в зданиях, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

театров, кинотеатров, концертных залов;

массовых физкультурных, спортивных мероприятий;

государственным гражданским служащим, муниципальным служащим Нижегородской области; лицам, замещающим государственные и муниципальные должности Нижегородской области;

сотрудникам правоохранительных органов;

руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям.

В документе также сказано, что ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе расценивается как напряженная. Рост заболеваемости отмечен в возрастных группах от 18 до 29 лет (на 7%) и среди граждан в возрасте от 30 до 49 лет (на 16%).

Ранее сообщалось, что в регионе уже циркулируют три новых штамма коронавируса.



Глава региона Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, на курение кальянов в общественных местах. Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно.