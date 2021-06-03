Дмитрий Чернышенко высоко оценил нижегородские разработки на Всероссийской конференции ЦИПР Экономика

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

Нижегородские разработчики при поддержке правительства Нижегородской области 23 июня 2021 года представили передовые цифровые решения региона на Всероссийской конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

В обходе экспозиции приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, а также другие гости и участники конференции.

"Год от года растет уровень проведения конференции. Это действительно становится главным цифровым мероприятием нашей страны. Мы видим, что город и область активно развиваются с точки зрения цифровой трансформации. Огромное внимание уделяется созданию условий для бизнеса. Одно только количество стартапов, а их в регионе за последнее время было более тысячи, говорит о том, что здесь правильная среда. И количество IT-специалистов по отношению к общей численности населения - одно из самых высоких. Нижний Новгород все больше ресурсов со всей страны и мира стягивает под интересные проекты и задачи", - отметил Дмитрий Чернышенко.

Как сказал губернатор Нижегородской области, площадка ЦИПР постоянно развивается.

"В этом году в Нижнем Новгороде собралось более 450 спикеров, более 4 тысяч участников, проходит 70 мероприятий. Информационные технологии и цифровизация – это приоритетные направления, и наличие такого форума очень востребовано. Выбран интересный формат – подведение итогов пятилетки и обсуждение того, что планируем на ближайшее время. Точек зрений может быть много, но с одним не поспоришь точно: отрасль IT показала хороший рост в период пандемии. Конечно, есть барьеры и вызовы, на которые мы должны ответить. В частности, отрасль развивалась бы еще быстрее, если бы она была обеспечена кадрами. Сейчас наша главная задача – расширение программ подготовки специалистов в сфере информационных технологий, в первую очередь в области искусственного интеллекта. Наш регион готов к цифровой трансформации, и мы будем пользоваться этим шансом", - отметил Глеб Никитин.

На экспозиции ЦИПР представлены стенды госкорпораций "Ростех" и "Росатом", холдинга "Росэлектроника", департамента информационных технологий города Москвы, а также НОЦ Нижегородской области, ФБУ "Нижегородский ЦСМ", компаний "Ростелеком", Sitronics Group, "Мегафон", Сбербанка и платформы "Мой офис".

Проекты от Нижегородской области представили АНО "Нижегородский НОЦ", АНО "Центр 800" и ФБУ "Нижегородский ЦСМ".

На стенде АНО "Нижегородский НОЦ" гостям презентовали распределительный IT-кампус, квартал высоких технологий 12 21, инновационный научно-технологический центр "Квантовая долина".

В рамках проекта IT-кампуса в регионе планируется создать инфраструктуру для проживания, отдыха и обучения студентов IT-специальностей, открыть совместно с нижегородскими вузами лаборатории и кафедры для обучения студентов старших курсов, магистрантов и аспирантов в сфере информационных технологий.

Квартал высоких технологий 12 21 – комплексный проект для эффективного взаимодействия представителей IT-бизнеса, науки и образования. Он подразумевает создание необходимой инфраструктуры для размещения порядка 10 тыс. работников высокотехнологичных отраслей и редевелопмент исторической территории.

Инновационный научно-технологический центр "Квантовая долина" – это территория с особым налоговым режимом и объектами инфраструктуры для разработчиков Нижегородской области. Участники проекта ИНТЦ смогут осуществлять инновационную деятельность по созданию прототипов и моделей, а также серийному производству высокотехнологичной продукции. Часть оборудования будет находиться в общем пользовании для всех резидентов ИНТЦ, что позволит небольшим стартапам осуществлять деятельность без существенных первоначальных инвестиций.

Кроме того, на стенде АНО "Нижегородский НОЦ" продемонстрированы разработки нижегородских ученых. Это шесть проектов мирового уровня: биосовместимые и биоразлагаемые полимеры, автоматизированный диагностический комплекс неразрушающего контроля напряженного состояния рельсовых плетей, комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД 3-го поколения, аппаратно-программный комплекс "Скрин-Варио" для скрининговой оценки функциональных состояний сердца и регуляторных систем организма, цифровые устройства управления и защиты интеллектуальных электрических сетей, новый инструмент телекардиомониторинга. Все проекты разрабатывались участниками НОЦ – ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Институтом прикладной физики РАН, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, ПИМУ, Институтом металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН и АО "НПП "Салют". Также на стенде НОЦ представлен экспонат-робот участника НОЦ и учредителя ООО "Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина".

Стенд государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний (Нижегородский ЦСМ) включает в себя разработки в сфере технического регулирования, обеспечения единства измерений и испытания различных видов продукции в промышленности, здравоохранении, системах связи, торговле, обороне и учете ресурсов.

Кроме того, на выставке презентованы возможности платформы "Карта жителя Нижегородской области" и аппаратно-программного комплекса (АПК) "Безопасный город", который реализуется в регионе. На демонстрационных панелях размещена информация о том, как система "Безопасный город" помогает спрогнозировать и предотвратить различные чрезвычайные ситуации, выявить злоумышленников и нарушителей дорожно-транспортного движения.

Напомним, шестая конференция ЦИПР проходит 23-25 июня 2021 года в Нижнем Новгороде, на Нижегородской ярмарке. ЦИПР – одна из крупнейших в России конференций для диалога между государством и бизнесом по вопросам развития цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта «Цифровая экономика», реализующегося в стране по указу президента РФ Владимира Путина. Тема первого дня конференции – "Новый облик цифровой пятилетки 2021-2025". Сессии конференции затронут все аспекты технологического развития, включая ключевые тренды и необходимые шаги для устойчивого развития технологий. С полной деловой программой «ЦИПР» можно ознакомиться по ссылке: cipr.ru/schedule. Трансляцию пленарного заседания, панельных дискуссий и других мероприятий можно посмотреть по ссылке на Youtube.

Ранее Владимир Путин отметил, что цифровая экономика — "это новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы".