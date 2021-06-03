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Общество

Более 30 деревьев и 180 кустарников посадили в благоустраиваемом сквере "Сосны" в Нижнем Новгороде

23 июня 2021 17:56  [83] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В сквере "Сосны" в Сормовском районе в рамках благоустройства посадили 34 дерева и 182 кустарника, большая часть из которых, по просьбам жителей, хвойных пород. Об этом сообщили в администрации Сормовского района.

Данные работы проводятся по нацпроекту "Жилье и городская среда", отметили в мэрии Нижнего Новгорода.

Заместитель главы города, глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова рассказала, что сквер "Сосны" - самая маленькая из территорий ФКГС 2021 года. Местные жители просили оставить здесь озеленённую территорию, поэтому в сквере применили минимальное количество брусчатки. А чтобы оправдать название сквера, озеленение делали с упором на хвойные растения, среди которых лиственницы, ели, сосны двух видов, серебристые тополя, а также кустарники - спирею, можжевельник, иву и иргу.

Кроме того, на благоустраиваемой территории появились 18 фонарей, а также установлены три качели-перголы, которыми могут пользоваться и дети, и взрослые. На территории сквера появился тематический арт-объект их стали "Шишка", которую можно использовать как фотозону.

Генеральный директор ПАО "Завод "Красное Сормово" Михаил Першин сообщил, что вместе с жителями района в составе общественной комиссии он контролирует благоустройство важных для сормовичей общественных пространств.

"Необходимо, чтобы работы выполнялись на совесть – качественно и в срок", - заявил Першин.

Сквер "Сосны" располагается в 7 микрорайоне, на ул. Героев Космоса. Как рассказал местный житель Станислав Воробьёв, здесь когда-то был сосновый лес, а сейчас – небольшой тихий уголок.

"Раньше во время войны здесь проходили проводы на фронт танкистов, которые получали новые танки на заводе "Красное Сормово". А здешние девчонки, провожая их, даже устраивали танцы", - рассказал сормович.

Ранее сообщалось, что в Московском районе проходят работы по санитарной вырубке аварийных деревьев. Но вырубкой представляющих опасность деревьев работа не ограничится: взамен будет высажено около 400 новых деревьев - молодые клёны, липы, декоративные яблони и пихты.

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Теги:
Благоустройство озеленение фкгс
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