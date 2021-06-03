Около 250 аварийных деревьев вырубят в Московском районе, взамен посадят новые Общество

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева

Администрация Московского района Нижнего Новгорода проводит работы по санитарной вырубке аварийных деревьев. Об этом сообщил глава администрации Московского района Владимир Кропотин.

Он рассказал, что список для вырубки сформирован на основании обращений жителей и по итогам осмотров специалистов. Всего будет ликвидировано порядка 250 аварийных сухостоев.

"Очередные мероприятия по ликвидации сухостоев прошли в частном секторе, на ул. Топольной. Жители одобрили наши действия и попросили убрать еще несколько тополей, которые нависли над дворовой спортивной площадкой. Их оформлением и ликвидацией займемся в ближайшее время", - добавил Кропотин.

Он подчеркнул, что каждое дерево перед вырубкой проходит комиссионное обследование, по итогам которого составляются итоговые акты.

Но вырубкой представляющих опасность деревьев работа не ограничится: взамен будет высажено около 400 новых деревьев, в том числе по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", отметил Кропотин. В районе появятся молодые клены, липы, декоративные яблони и пихты.

Ранее сообщалось, что парк 800-летия Нижнего Новгорода создадут к юбилею города на набережной Федоровского. Так, к августу 2021 года будут благоустроены центральная часть территории набережной Федоровского и пешеходные мосты. Там появятся игровые и спортивные зоны, места для отдыха, будет обновлено мощение и освещение, а также высажены взрослые деревья.