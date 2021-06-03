Дмитрий Чернышенко и Глеб Никитин провели пленарное заседание ЦИПР на тему цифровой трансформации Экономика

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

В Нижнем Новгороде 23 июня 2021 года стартовала шестая конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Она открылась пленарным заседанием на тему "Новый облик цифровой пятилетки 2021-2025".

С приветственным словом к участникам конференции обратился председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

"Символично, что нынешняя встреча проходит в Нижнем Новгороде – красивейшем и древнем городе, который в этом году отмечает 800-летие. Этот регион известен не только своей многовековой историей, но и развитием высоких технологий. Сегодня Нижегородская область – один из лидеров по количеству IT-компаний и предоставлению IT-услуг. Здесь одними из первых внедрили блокчейн-технологии в государственное управление, успешно реализуют инновационную программу "Умный город", - сказал премьер-министр в своем видеообращении.

В пленарном заседании ЦИПР приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, заместитель госкорпорации "Ростех" Александр Назаров, заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Ольга Голодец, а также представители федеральных и региональных органов власти и профильных компаний сектора.

"Человек не должен задумываться о том, где ему подключиться к интернету: широкополосный интернет должен быть везде. Это одна из ключевых задач. За последние пять лет есть серьезные достижения. В этом году все социально значимые объекты, включая школы, больницы, будут подключены к интернету по поручению президента России. К 2024 году 97% домохозяйств будут подключены к интернету. Останется только небольшое количество удаленных домохозяйств. Для них мы делаем отдельный специальный проект, связанный со спутниковой группировкой. И самое главное, что 95% всех услуг для горожан будет доступно в формате онлайн до 2022 года. Это то направление, в котором мы движемся", - сказал Дмитрий Чернышенко.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о том, что удалось сделать в регионе в сфере цифрового развития за последние пять лет.

"Во-первых, был запущен региональный портал государственных услуг. Сейчас огромное количество услуг оказывается в электронном виде, а Нижегородская область стала одним из двух пилотных регионов, где применялось дистанционное электронное голосование. В регионе начали работу платформы "обратной связи" - "Вам решать!" и "Голос.За". Все это было запущено в течение пятилетки. Сейчас сотни тысяч человек голосуют, решают, на какие проекты улучшений направить средства в первую очередь, интерес к таким сервисам постоянно растет. Создание Центра управления регионом позволило сформировать проактивную позицию в решении проблемных вопросов, которые люди задают в Сети. Сейчас на уровне страны определяются платформенные решения, проводятся инвентаризация и оценка цифровой зрелости регионов, и в целом делается все, чтобы перейти от точечной автоматизации проектов к бесшовной цифровой среде. Нижегородская область в этом будет активно участвовать", - отметил Глеб Никитин.

Глава региона поблагодарил за сотрудничество партнеров.

"Вместе с "Росатомом" была запущена мощнейшая нижегородская программа "обратной связи" "Нижний Новгород Лобачевский". Проект "Умный Саров" занял первое место на конкурсе Минстроя РФ в этом году как лучшая практика цифровизации. Вместе со Сбербанком мы формируем цифровую экосистему. Совместную работу ведем и с "Ростехом", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, шестая конференция ЦИПР проходит 23-25 июня 2021 года в Нижнем Новгороде, на Нижегородской ярмарке. ЦИПР – одна из крупнейших в России конференций для диалога между государством и бизнесом по вопросам развития цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта «Цифровая экономика», реализующегося в стране по указу президента РФ Владимира Путина. Тема первого дня конференции – "Новый облик цифровой пятилетки 2021-2025". Сессии конференции затронут все аспекты технологического развития, включая ключевые тренды и необходимые шаги для устойчивого развития технологий. С полной деловой программой «ЦИПР» можно ознакомиться по ссылке: cipr.ru/schedule. Трансляцию пленарного заседания, панельных дискуссий и других мероприятий можно посмотреть по ссылке на Youtube.

Ранее Владимир Путин отметил, что цифровая экономика — "это новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы".