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Неизвестный мужчина утонул в пруду Выксы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о происшествии на воде на пруду "Нижний" в Выксе поступило в ведомство в 19:40 23 июня.
Спасатели извлекли из воды тело неизвестного мужчины. Сейчас устанавливается его личность и обстоятельства гибели.
Отмечается, что он купался в необорудованном для купания месте.
Ранее сообщалось, что труп мужчины извлекли из озера на Щелоковском хуторе.
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