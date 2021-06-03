Неизвестный мужчина утонул в пруду Выксы Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Неизвестный мужчина утонул в пруду Выксы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о происшествии на воде на пруду "Нижний" в Выксе поступило в ведомство в 19:40 23 июня.

Спасатели извлекли из воды тело неизвестного мужчины. Сейчас устанавливается его личность и обстоятельства гибели.

Отмечается, что он купался в необорудованном для купания месте.

Ранее сообщалось, что труп мужчины извлекли из озера на Щелоковском хуторе.