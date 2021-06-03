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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации детей и подростков от COVID-19

24 июня 2021 09:46  [118] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по вакцинации детей и подростков от COVID-19. Об этом сообщается на сайте организации.

Как отмечается в документе, детей и подростков можно вакцинировать не так срочно, как первоочередные группы (пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, медработники). Тем не менее, ставить прививку этой категории населения можно по решению родителей или опекунов.

Связано это в первую очередь с тем, что заболевание у детей протекает в более легкой форме по сравнению со взрослыми.

В рекомендациях ВОЗа также сказано, что необходимы данные по использованию различных вакцин против коронавируса среди детей, чтобы сформировать общие рекомендации по вакцинации среди младших возрастных групп.

Между тем, напомним, что в Москве клинические исследования вакцины "Спутник V" среди подростков 12-17 лет начнутся уже в начале июля.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области введена обязательная вакцинация от коронавируса для представителей ряда профессий. Они должны сделать обе дозы вакцины в срок до 25 августа.

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Теги:
Дети Коронавирус
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