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Общество

Детский лагерь "Кипячий ключ" в Нижегородской области закрыт из-за коронавируса

24 июня 2021 11:15  [86] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Детский лагерь "Кипячий ключ" в Нижегородской области закрыт из-за коронавируса. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, в период с 7 по 12 июня в лагере было зарегистрировано 9 случаев заболевания инфекцией. Среди 9 заболевших - пять сотрудников детского учреждения.

В этой связи по постановлению главного государственного санитарного врача территории с 12 июня приостановлена деятельность первой смены. Все дети выбыли по месту жительства.

Также в лагере в ходе проверки ведомства были выявлены нарушения, которые способствовали распространению COVID-19: проводились массовые мероприятия, нарушался санитарно-противоэпидемический режим. В настоящее время материалы переданы в суд.

Напомним, что сейчас в регионе регистрируется увеличение заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей.

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Теги:
Дети Детские лагеря Коронавирус
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