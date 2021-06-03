Детский лагерь "Кипячий ключ" в Нижегородской области закрыт из-за коронавируса Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Детский лагерь "Кипячий ключ" в Нижегородской области закрыт из-за коронавируса. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, в период с 7 по 12 июня в лагере было зарегистрировано 9 случаев заболевания инфекцией. Среди 9 заболевших - пять сотрудников детского учреждения.

В этой связи по постановлению главного государственного санитарного врача территории с 12 июня приостановлена деятельность первой смены. Все дети выбыли по месту жительства.

Также в лагере в ходе проверки ведомства были выявлены нарушения, которые способствовали распространению COVID-19: проводились массовые мероприятия, нарушался санитарно-противоэпидемический режим. В настоящее время материалы переданы в суд.

Напомним, что сейчас в регионе регистрируется увеличение заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей.