Нижегородская область получит 500 млн рублей на помощь больным коронавирусом Экономика

Нижегородская область получит 500 млн рублей на помощь больным коронавирусом. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия").

По его словам, 23 июня комиссия Федсобрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила Нижегородской области выделение дополнительных средств в виде межбюджетных трансфертов на оказание медицинской помощи заболевшим коронавирусом и пациентам с подозрением на COVID-19.

Нижегородская область получит порядка 553,7 млн рублей.

"Мы добились выделения дополнительных средств регионам, в том числе Нижегородской области, на помощь заболевшим коронавирусом и пациентам с подозрением на COVID-19. Финансирование предусмотрено на текущий год. Важно помнить, что пандемия коронавируса еще не закончилась, улучшение ситуации возможно благодаря активной вакцинации населения и соблюдению мер предосторожности", – добавил Андрей Макаров.

Напомним, правительство поддержало инициативу "Единой России" о дополнительном выделении средств на оказание плановых медицинских услуг жителям, в том числе на постковидную реабилитацию. В 2021 году регионам выделят не менее 25 млрд рублей на специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь и еще не менее 25 млрд рублей – на помощь людям, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция.

Соответствующее поручение Минздраву и Минфину в мае дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин на ежегодном отчете правительства РФ в Госдуме.

Напомним, что в Нижегородской области отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе уже циркулируют три новых штамма коронавируса.