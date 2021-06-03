Старт фестиваля "Арт-Овраг" в Выксе переносится

арт-плоты на выксунском пруду
Фото:
Старт фестиваля "Выкса | Арт-Овраг" переносится с 9-11 июля на 27–29 августа. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
Согласно информации, решение о переносе было принято в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.
В программе первого фестивального уикенда:
- Паблик-ток и фотовыставка российского фотографа-бытописателя Дмитрия Маркова по итогам его десятидневной исследовательской резиденции в Выксе;
- "ПАП-АП": постдраматический цирковой перформанс от петербургского "Упсала-цирка" с музыкальными и экстремальными номерами в ангарах Выксунского пассажирского автотранспортного предприятия. Его участниками станут основная труппа цирка и более 40 жителей города, среди которых спортсмены, байкеры, стритрейсеры, кузнецы, музыканты;
- "Союз обожателей фольклора": концерт Zventana Sventana и АИГЕЛ на городской площади Выксы. Помимо сольных выступлений музыканты презентуют новый трек, в основу которого легли результаты их фольклорной экспедиции по окрестным деревням;
- "По домам": работа гастротеатра. В своих частных домах и квартирах коренные выксунцы встретят зрителей-участников накрытыми столами и невыдуманными историями. Режиссер: Андрей Маник;
- "По углам": краеведческий променад-спектакль режиссера Андрея Маника. В роли экскурсовода — Федор Павлов-Андреевич;
- "Школа уличной фотографии": трехдневные обучающие фото-интенсивы. Финалом станет выставка лучших работ в рамках сентябрьского уикенда;
- "Сезон Петрушевской": резиденция Людмилы Петрушевской в Выксе, результатами которой станут спектакли, сказочные вечера для детей, мастер-классы по рисованию выксунских роз, выставка "Петрушествие" и другое;
- "Карамзин. Театр в деревне": спектакль по произведению Людмилы Петрушевской "Карамзин. Деревенский дневник" в ДК села Досчатое. Режиссер: Алина Насибуллина, художник: Аня Гребенникова, играют воспитанники СРЦН "Пеликан" и подростки Выксы;
- "Он в Аргентине": главное событие Сезона Петрушевской — оммаж режиссеру Дмитрию Брусникину на сцене выксунского ДК им. Лепсе. В спектакле в дуэте с Розой Хайруллиной сыграет уроженка Выксы, заслуженная артистка России Ирина Пегова;
- "Музыкальные Конструкции": аудио-пространственный перформанс Владимира Мартынова — мотет, основанный на чертеже Владимира Шухова, в исполнении выксунского хора. Режиссер-постановщик: Катя Бочавар, при участии композитора-экспериментатора Петра Айду и хормейстера Андрея Котова;
- "Дом с открытыми окнами": акция в школе №8. На время фестиваля она превратится в школу детской мечты. В здании и в прилегающем к нему парке заработают классы для детей и подростков от 6 до 13 лет: редакция газеты, шумотека, тату-салон, архитектурная мастерская, танцевальный класс, арт-терапия и школа выживания для родителей и учителей.
- "Пустой пьедестал": проект Чарльза Ренфро — автора московского парка "Зарядье" и нью-йоркского High Line Park. На выксунской Красной площади появится пьедестал работы архитектора, где будут экспонироваться работы художников со всего мира, созданные за время фестиваля в Выксе;
- "Площадь-сад": Community Garden. Жители Выксы вместе с ландшафтными дизайнерами превратят мощеную часть Красной Площади у здания администрации в цветущий сад;
- "Parkrun": еженедельные забеги на пять километров в парке культуры и отдыха, в "Посадке", скверах и лесах вокруг города. Выксунские бегуны и гости фестиваля станут частью мирового комьюнити.
Также на фестивале планируется знакомство горожан с SUP-культурой, профессиональные соревнования по экстремальным видам (скейт, кик-скутер, bmx), мастер-классы и живое общение с атлетами, воркаут и соревнования Power WYX.
"Арт Овраг" принимает участников по "абонементам гостя", которые можно купить на официальном сайте, а жители Выксы смогут посещать события на специальных условиях. Для посещения части событий будет необходима предварительная регистрация.
Ранее сообщалось, что в этом году фестиваль будет проходить на протяжении трех выходных. Второй уикенд фестиваля запланирован на 24–26 сентября 2021.
(12+)
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+