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Культура и отдых

Старт фестиваля "Арт-Овраг" в Выксе переносится

24 июня 2021 14:50  [152] Культура и отдых
арт-плоты на выксунском пруду

арт-плоты на выксунском пруду

Фото: организаторы

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Старт фестиваля "Выкса | Арт-Овраг" переносится с 9-11 июля на 27–29 августа. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Согласно информации, решение о переносе было принято в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.

В программе первого фестивального уикенда:

- Паблик-ток и фотовыставка российского фотографа-бытописателя Дмитрия Маркова по итогам его десятидневной исследовательской резиденции в Выксе;

- "ПАП-АП": постдраматический цирковой перформанс от петербургского "Упсала-цирка" с музыкальными и экстремальными номерами в ангарах Выксунского пассажирского автотранспортного предприятия. Его участниками станут основная труппа цирка и более 40 жителей города, среди которых спортсмены, байкеры, стритрейсеры, кузнецы, музыканты;

- "Союз обожателей фольклора": концерт Zventana Sventana и АИГЕЛ на городской площади Выксы. Помимо сольных выступлений музыканты презентуют новый трек, в основу которого легли результаты их фольклорной экспедиции по окрестным деревням;

- "По домам": работа гастротеатра. В своих частных домах и квартирах коренные выксунцы встретят зрителей-участников накрытыми столами и невыдуманными историями. Режиссер: Андрей Маник;

- "По углам": краеведческий променад-спектакль режиссера Андрея Маника. В роли экскурсовода — Федор Павлов-Андреевич;

 - "Школа уличной фотографии": трехдневные обучающие фото-интенсивы. Финалом станет выставка лучших работ в рамках сентябрьского уикенда;

- "Сезон Петрушевской": резиденция Людмилы Петрушевской в Выксе, результатами которой станут спектакли, сказочные вечера для детей, мастер-классы по рисованию выксунских роз, выставка "Петрушествие" и другое;

- "Карамзин. Театр в деревне": спектакль по произведению Людмилы Петрушевской "Карамзин. Деревенский дневник" в ДК села Досчатое. Режиссер: Алина Насибуллина, художник: Аня Гребенникова, играют воспитанники СРЦН "Пеликан" и подростки Выксы;

- "Он в Аргентине": главное событие Сезона Петрушевской — оммаж режиссеру Дмитрию Брусникину на сцене выксунского ДК им. Лепсе. В спектакле в дуэте с Розой Хайруллиной сыграет уроженка Выксы, заслуженная артистка России Ирина Пегова;

- "Музыкальные Конструкции": аудио-пространственный перформанс Владимира Мартынова — мотет, основанный на чертеже Владимира Шухова, в исполнении выксунского хора. Режиссер-постановщик: Катя Бочавар, при участии композитора-экспериментатора Петра Айду и хормейстера Андрея Котова;

- "Дом с открытыми окнами": акция в школе №8. На время фестиваля она превратится в школу детской мечты. В здании и в прилегающем к нему парке заработают классы для детей и подростков от 6 до 13 лет: редакция газеты, шумотека, тату-салон, архитектурная мастерская, танцевальный класс, арт-терапия и школа выживания для родителей и учителей.

- "Пустой пьедестал": проект Чарльза Ренфро — автора московского парка "Зарядье" и нью-йоркского High Line Park. На выксунской Красной площади появится пьедестал работы архитектора, где будут экспонироваться работы художников со всего мира, созданные за время фестиваля в Выксе;

- "Площадь-сад": Community Garden. Жители Выксы вместе с ландшафтными дизайнерами превратят мощеную часть Красной Площади у здания администрации в цветущий сад;

- "Parkrun": еженедельные забеги на пять километров в парке культуры и отдыха, в "Посадке", скверах и лесах вокруг города. Выксунские бегуны и гости фестиваля станут частью мирового комьюнити.

 Также на фестивале планируется знакомство горожан с SUP-культурой, профессиональные соревнования по экстремальным видам (скейт, кик-скутер, bmx), мастер-классы и живое общение с атлетами, воркаут и соревнования Power WYX.

"Арт Овраг" принимает участников по "абонементам гостя", которые можно купить на официальном сайте, а жители Выксы смогут посещать события на специальных условиях. Для посещения части событий будет необходима предварительная регистрация.

Ранее сообщалось, что в этом году фестиваль будет проходить на протяжении трех выходных. Второй уикенд фестиваля запланирован на 24–26 сентября 2021.

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Теги:
Выкса Искусство Фестиваль
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