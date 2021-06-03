Автопарк "Нижегородпассажиравтотранса" пополнили 20 новых автобусов Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Новые автобусы "ЛиАЗ" поступили в НПАТ с завода-изготовителя. Автобусы приобретены в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он рассказал, что первая партия автобусов поступила в регион ещё в конце прошлого года. С того момента поставлено уже 84 автобуса, которые работают на социальных маршрутах. В рамках обновления парка городского общественного транспорта пришла очередная партия из 20 новых машин.

Всего за последние четыре года было приобретено более 660 автобусов, уточнил Глеб Никитин.

Прибывшие на днях автобусы оборудованы антивандальными креслами и противоскользящим напольным покрытием. Кроме того, в них оборудовано специальное место для крепления инвалидных кресел и для собаки-поводыря.

В НПАТ уточнили, что автобусы выйдут на дороги Нижнего Новгорода, когда получат номера и ОСАГО - ориентировочно в июле. При этом, все 20 машин будут работать на маршруте А-40, который связывает Автозавод и Нижегородский район. А старые автобусы с этого маршрута переведут на другие для их усиления.

Ранее сообщалось, что только 20% автобусов Нижнего Новгорода оборудовано кондиционерами. Речь идет о 230 автобусах моделей: 200 ЛиАЗ-529267 (низкопольный автобус на газомоторном топливе) и 30 ЛиАЗ-621322 (гармошки). Что касается нижегородского электротранспорта, то циркуляция воздуха и охлаждение в нём происходит естественным образом за счёт вентиляционных заборников в головной части подвижного состава, а также за счёт крышевых вентиляционных люков, окон и дверей.