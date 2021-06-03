Только 20% нижегородских автобусов оборудовано кондиционерами Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Только 20% автобусов Нижнего Новгорода оборудовано кондиционерами. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области на своей странице в соцсети Instagram.

Речь идет о 230 автобусах. Как НИА "Нижний Новгород" пояснили в ГП НО "Нижегородпассажиравтотранс", это автобусы моделей: 200 ЛиАЗ-529267 (низкопольный автобус на газомоторном топливе) и 30 ЛиАЗ-621322 (гармошки).

"Согласимся, что во время рейса из-за высокой температуры, кондиционеры могут выйти из строя", - предположил глава региона, комментируя недовольство нижегородцев жарой в транспорте.

"На автобусах, оборудованных системами кондиционирования, проверка их работы проводится на ежедневной основе, при необходимости — обслуживание", - при этом рассказали НИА "Нижний Новгород" на предприятии.

Что касается нижегородского электротранспорта, ни одна его единица в Нижнем Новгороде не оборудована системами кондиционирования воздуха.

"Циркуляция воздуха и охлаждение происходит естественным образом за счет вентиляционных заборников в головной части подвижного состава, а также за счет крышевых вентиляционных люков, окон и дверей", - сообщили в МП "Нижегородэлектротранс".

Отметим, что согласно постановлению о транспортном обслуживании населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Нижнего Новгорода, температура в салоне должна быть не более +25° при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +20°.

Напомним, первый этап внедрения единой транспортной схемы нижегородской агломерации предполагает модернизацию трамвайной и троллейбусной инфраструктуры: полное обновление подвижного состава, оптимизацию маршрутной сети.

Ранее сообщалось, что до 2030 года в Нижегородской области планируется приобретение более 500 автобусов большого класса.

СПРАВКА:

НПАТ обслуживает 59 муниципальных маршрутов, НЭТ - 14 трамвайных маршрутов, 16 троллейбусных маршрутов и метро.