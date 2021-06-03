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Анонсы событий для СМИ на 25 июня 2021 года
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Происшествия

Пять детей погибли на водоемах Нижегородской области за неполный месяц

25 июня 2021 11:39  [133] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пять детей погибли на водоемах Нижегородской области за неполный месяц. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, с начала купального сезона - с 1 июня в регионе утонули 19 человек.

Отметим, что еще вчера сообщалось о 18 погибших. Известно, что среди них пять детей. Эти инциденты были зарегистрированы в Сергаче, Павлове, Перевозском и Вачском районах и в Нижнем Новгороде. Все трагедии с детьми произошли в несанкционированных местах для купания.

В ведомстве особо отметили, что число погибших в три раза превышает статистику за тот же период прошлого года.

Сотрудники МЧС напоминают, что нужно купаться только в разрешенных местах, не оставлять детей без присмотра, не купаться при плохом самочувствии или в состоянии алкогольного опьянения, не заплывать за буйки и не нырять в незнакомых водоемах области.

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Теги:
МЧС Утонувшие
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