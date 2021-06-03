Восемнадцать человек утонули в Нижегородской области с начала июня Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Восемнадцать человек утонули в Нижегородской области с начала июня. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, с начала купального сезона - с 1 июня в регионе зафиксировано уже 18 случаев гибели на воде, из которых четверо - дети.

19 июня на воде в Приокском районе погиб 14-летний мальчик. В 17:48 того же дня поступило сообщение о происшествии на воде в акватории р.Ока в деревне Гоянищево Вачского района. Там утонула 13-летняя девочка.

Еще один случай произошел утром 24 июня в городе Павлово (ул. Трудовая, акватория р. Ока). 13-летняя девочка купалась в не оборудованном для купания месте. Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели ребенка.

Напомним, что лишь семь нижегородских озер признаны безопасными для купания.