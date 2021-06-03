Град и грозы ожидаются в Нижнем Новгороде в ближайшие часы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Град и грозы ожидаются в Нижнем Новгороде в ближайшие часы. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в отдельных районах Нижегородской области и в самом Нижнем Новгороде в ближайшие часы синоптики прогнозируют возникновение неблагоприятных погодных явлений - гроз и града. Отмечается, что такая погода сохранится в течение всего дня 25 июня.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций: повреждение линий электропередач, нарушениям в работе объектов ЖКХ и энергетики, в работе транспорта и дорожно-коммунальных служб.

ГУ МЧС по региону рекомендует населению не выходить из дома во время града и находиться как можно дальше от окон. Средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, редко он продолжается дольше 15 минут.

Напомним, что аномальная жара продлится в регионе и в выходные.