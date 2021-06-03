Пенсионер погиб при купании в Балахне Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пенсионер погиб при купании в Балахне. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, инцидент произошел утром 25 июня в акватории реки Теплая в Балахне.

Прибывшие на место происшествия работники аварийно-спасательного отряда Балахны извлекли из воды тело 73-летнего мужчины.

Отмечается, что он купался в неустановленном для купания месте. Сейчас устанавливаются обстоятельства его гибели.

Ранее сообщалось, что пять детей утонули в регионе с 1 июня. В общей сложности в происшествиях на воде погибли в общей сложности 20 человек.