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Пенсионер погиб при купании в Балахне. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, инцидент произошел утром 25 июня в акватории реки Теплая в Балахне.
Прибывшие на место происшествия работники аварийно-спасательного отряда Балахны извлекли из воды тело 73-летнего мужчины.
Отмечается, что он купался в неустановленном для купания месте. Сейчас устанавливаются обстоятельства его гибели.
Ранее сообщалось, что пять детей утонули в регионе с 1 июня. В общей сложности в происшествиях на воде погибли в общей сложности 20 человек.
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