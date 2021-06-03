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Общество

Нижегородские врачи впервые в России выполнили успешное родоразрешение женщине с пересаженной почкой

25 июня 2021 14:27  [136] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области впервые в России женщина после пересадки поджелудочной железы и почки смогла выносить и родить здорового ребёнка. За её беременностью наблюдали нижегородские медики. Об уникальном случае рассказали в ПОМЦ ФМБА России.

Молодая нижегородка 10 лет страдала от сахарного диабета, а впоследствии и вовсе столкнулась с проблемой отказа почек и была вынуждена проходить гемодиализ. В марте 2019 года в ПОМЦ ФМБА России ей успешно пересадили поджелудочную железу и почку. Над клиническим случаем работали хирурги-трансплантологи ПОМЦ ФМБА России: д.м.н. Владимир Загайнов, Сергей Васенин, Валентин Кукош, к.м.н. Денис Кучин. После выписки из стационара пациентка была передана под наблюдение в амбулаторный Центр трансплантации и гепатологии ПОМЦ. Сразу после операции сахарный диабет у пациентки полностью исчез. Пересаженная почка успешно прижилась, и девушка вернулась к полноценной жизни.

В декабре 2020 года девушка вновь обратилась в ПОМЦ, сообщив, что беременна. Медики собрали консилиум, который состоял из хирургов-трансплантологов, акушеров-гинекологов, нефрологов, терапевтов, также была приглашена заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФДПО ПИМУ Надежда Каткова. По решению врачебного консилиума было принято решение о возможности сохранения беременности.

В период беременности пациентка находилась под постоянным наблюдением акушеров, а также хирургов-трансплантологов, терапевтов и нефрологов.

И в итоге, 21 июня 2021 года в Дзержинском перинатальном центре 25-летней пациентке выполнили кесарево сечение. В бригаду врачей по родоразрешению входили Надежда Каткова, Елена Александрова, профессор Владимир Загайнов. В итоге у подопечной медиков родилась здоровая девочка. Сейчас мама и малышка находятся под наблюдением врачей перинатального центра в Дзержинске, они чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

"Насколько нам известно, это первый такой случай в России, а, возможно, и вообще в мировой практике. Хирурги-трансплантологи и акушеры-гинекологи ПОМЦ в содружестве с коллегами из ПИМУ и Дзержинского перинатального центра безупречно выполнили свою работу, хотя случай был крайне непростой. Совместная работа и, конечно, позитивный настрой пациентки привели нас к такому результату. Желаем маме и дочке крепкого здоровья!" — сообщил директор Приволжского окружного медицинского центра Сергей Романов.

На фото: главный врач Дзержинского перинатального центра Надежда Рыжова, главный внештатный трансплантолог Минздрава Нижегородской области профессор Владимир Загайнов, завкафедрой акушерства и гинекологии ФДПО ПИМУ доцент Надежда Каткова, заместитель главного врача ДПЦ по акушерско-гинекологической помощи Елена Александрова.

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Теги:
Медицина и здоровье
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