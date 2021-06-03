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Нижегородская область получит около 1,7 млрд рублей на строительство и реконструкцию семи школ

25 июня 2021 14:51  [82] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Комиссия Федсобрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований 24 июня 2021 года одобрила предложение Нижегородской области о выделении субсидии на софинансирование расходов на создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Как уточнил председатель комитета Госдумы Федсобрания РФ по бюджету и налогам, член фракции "Единая Россия", сопредседатель комиссии Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований Андрей Макаров, в Нижегородскую область на эти цели будет направлено около 1,7 млрд рублей.

"Реконструкция и строительство школ – одно из ключевых направлений для каждого региона страны. Президент России поставил масштабные задачи по созданию новых мест и улучшению условий обучения. Нижегородская область – один из крупнейших промышленных и инновационных регионов страны. Качество образования здесь имеет решающее значение для дальнейшего развития", – добавил Андрей Макаров.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что в рамках нацпроекта "Образование" в регионе решается ключевая задача – уйти от перегруженности школ, чтобы все ребята учились в одну смену.

"Долгое время в образовательную инфраструктуру не вкладывали достаточных средств, что привело к необходимости дополнительных ремонтов. Мы сформировали региональную программу капремонта школ, но без федеральной поддержки невозможно решать такие задачи, как строительство или реконструкция", - сказал глава региона.

Отмечается, что средства будут выделены Нижегородской области в виде межбюджетных трансфертов. Из общего объема средств для Нижегородской области около 1,33 млрд рублей планируют выделить в 2021 году, 182 млн рублей – в 2022 году и 200 млн рублей – в 2023 году.

Финансирование пойдёт на создание или реконструкцию следующих образовательных объектов:

  • школа на 1 000 мест в Выксе - в районе ул. Козерадского;
  • школа на 400 мест в рабочем посёлке Виля по адресу: пер. Школьный, 4в (р.п.Выкса);
  • школа на 1225 мест в селе Большая Ельня Кстовского района;
  • школа на 792 учащихся в микрорайоне №3 города Кстова;
  • школа на 1 000 мест в жилом районе Боталово-4 в городе Бор;
  • пристрой к школе №168 на 250 мест в микрорайоне Сортировочный в Нижнем Новгороде;
  • пристрой к зданию МБОУ СОШ №117 в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Глеб Никитин высказал слова благодарности за поддержку проектов Нижегородской области. "Каждый из создаваемых и реконструируемых объектов обязательно будет востребован", - добавил губернатор Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что 23 июня комиссия Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила Нижегородской области выделение дополнительных средств в виде межбюджетных трансфертов на оказание медицинской помощи заболевшим коронавирусом и пациентам с подозрением на COVID-19.  Регион получит порядка 553,7 млн рублей.

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Теги:
Строительство Субсидии Школы
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