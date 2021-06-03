Нижегородская область получит около 1,7 млрд рублей на строительство и реконструкцию семи школ

Фото:
Комиссия Федсобрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований 24 июня 2021 года одобрила предложение Нижегородской области о выделении субсидии на софинансирование расходов на создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Как уточнил председатель комитета Госдумы Федсобрания РФ по бюджету и налогам, член фракции "Единая Россия", сопредседатель комиссии Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований Андрей Макаров, в Нижегородскую область на эти цели будет направлено около 1,7 млрд рублей.
"Реконструкция и строительство школ – одно из ключевых направлений для каждого региона страны. Президент России поставил масштабные задачи по созданию новых мест и улучшению условий обучения. Нижегородская область – один из крупнейших промышленных и инновационных регионов страны. Качество образования здесь имеет решающее значение для дальнейшего развития", – добавил Андрей Макаров.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что в рамках нацпроекта "Образование" в регионе решается ключевая задача – уйти от перегруженности школ, чтобы все ребята учились в одну смену.
"Долгое время в образовательную инфраструктуру не вкладывали достаточных средств, что привело к необходимости дополнительных ремонтов. Мы сформировали региональную программу капремонта школ, но без федеральной поддержки невозможно решать такие задачи, как строительство или реконструкция", - сказал глава региона.
Отмечается, что средства будут выделены Нижегородской области в виде межбюджетных трансфертов. Из общего объема средств для Нижегородской области около 1,33 млрд рублей планируют выделить в 2021 году, 182 млн рублей – в 2022 году и 200 млн рублей – в 2023 году.
Финансирование пойдёт на создание или реконструкцию следующих образовательных объектов:
Глеб Никитин высказал слова благодарности за поддержку проектов Нижегородской области. "Каждый из создаваемых и реконструируемых объектов обязательно будет востребован", - добавил губернатор Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что 23 июня комиссия Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила Нижегородской области выделение дополнительных средств в виде межбюджетных трансфертов на оказание медицинской помощи заболевшим коронавирусом и пациентам с подозрением на COVID-19. Регион получит порядка 553,7 млн рублей.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+