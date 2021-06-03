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Общество

Вторую очередь благоустройства площади перед "канаткой" выполнят к 800-летию Нижнего Новгорода

25 июня 2021 17:03  [97] Общество

Фото: архитектурное бюро MLA+

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде 24 июня подвели итоги электронного аукциона на определение поставщика услуг по разработке проектно-сметной документации и выполнению благоустройства второй очереди на площади перед станцией канатной дороги. Комиссия по рассмотрению заявок определила подрядчиком работ ООО "Энергоконсалт".

Согласно информации, начальная (максимальная) цена контракта составила 60 млн рублей, которые были заложены на проект изначально. Работы в рамках второй очереди благоустройства должны завершиться к 15 августа 2021 года. Напомним, приём заявок проходил на электронной торговой площадке "Фабрикант".

Заказчиком работ выступает АНО "Центр 800", а концепцию благоустройства разработало архитектурное бюро MLA+ под кураторством Института развития городской среды Нижегородской области.

Благоустройство второй очереди захватит часть территории вокруг станции канатной дороги и участок улицы Сеченова, соединяющий улицу Большую Печёрскую через новый прямой проход с зоной посадки на канатной станции.

В рамках контракта на площади появится мощение пешеходной зоны и зоны фудкорта, будет установлен деревянный настил для площадок. Кроме того, подрядчику предстоит провести дополнительное озеленение, установить декоративное и функциональное освещение.

В перспективе, здесь появится удобная велопешеходная сеть, которая будет связывать канатную дорогу по кратчайшей траектории со сквером на Сенной площади и с автобусной станцией на Большой Печерской.

Напомним, в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода в конце 2020 года была завершена первая очередь благоустройства территории рядом с "канаткой". Здесь появилась полноценная площадь с освещением, зонами отдыха и клумбами, а также была организована парковка. Перед станцией уложили новое мощение, сделали смотровую площадку на борскую сторону с местами для отдыха.

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Теги:
800-летие Благоустройство Канатная дорога
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