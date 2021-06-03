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Бизнес

Комплекс по производству сжиженного природного газа планируется построить в Нижегородской области в 2022 году

25 июня 2021 18:07  [34] Бизнес

Фото: с сайта компании "Нефтегазовые инновации"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил выделение земельного участка площадью 26,7 тыс. кв. м компании "Нижегородский завод СПГ" под строительство комплекса по производству, хранению и выдаче сжиженного природного газа.

В частности, производство будет расположено на Портовом шоссе в Дзержинске, инвестор намерен вложить в него более 642 млн рублей. Предприятие планируется ввести в эксплуатацию в конце 2022 года.

Благодаря реализации данного проекта в Нижегородской области будет запущено производство нового продукта - сжиженного природного газа (СПГ) для использования в качестве моторного топлива и сырья для автономной газификации производственных и жилых объектов региона. Производительность будущего комплекса составит две тонны в час, уточнили в правительстве Нижегородской области.

"Проект очень серьёзный и перспективный. Здесь речь идёт не только о бизнесе, но и о реализации энергетической стратегии России, которая нацелена на увеличение производства и потребления сжиженного природного газа как более экологичного и экономически привлекательного вида топлива", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона отметил то, что в Нижегородской области уже реализуются проекты по производству баллонов для сжиженного природного газа и газозаправочных установок. Никитин высказал уверенность, что эти проекты вкупе дадут серьёзный толчок для доступности этого вида топлива в Нижегородской области.

Генеральный директор ООО "Нижегородский завод СПГ" Алексей Крамской отметил, что среди ископаемых видов топлива лидером по темпам роста спроса является тиенно природный газ.

"Это обусловлено ростом потребления электрической энергии в мире и усилением требований климатической политики и экологической безопасности. Ключевую роль в формировании глобального рынка природного газа будет играть именно развитие производства и поставок сжиженного природного газа, доля которого в мировой торговле существенно возрастает", - добавил он.

Ранее сообщалось, что депутаты ЗСНО предлагают усовершенствовать федеральное законодательство в сфере внедрения газомоторного топлива. Так, депутаты предлагают установить на 2022 год субсидии по переоборудованию автомобилей для использования природного газа в качестве моторного топлива перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам, по аналогии с предоставляемыми сейчас субсидиями субъектам малого, среднего предпринимательства и гражданам.

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Теги:
Газоснабжение Инвестиции Производство
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