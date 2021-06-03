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Общество

Депутаты ЗСНО предлагают усовершенствовать федеральное законодательство в сфере внедрения газомоторного топлива

17 июня 2021 12:39  [37] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 17 июня приняли решение направить обращение к министру энергетики РФ Николаю Шульгинову о внесении изменений в федеральную государственную программу "Развитие энергетики". Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

В настоящее время в рамках госпрограммы "Развитие энергетики" из федерального бюджета субъектам РФ предоставляются субсидии для софинансирования расходов по переоборудованию автомобилей для использования природного газа в качестве моторного топлива. Модификация должна затронуть в том числе общественный транспорт и коммунальную технику.

При этом, для субъектов малого, среднего предпринимательства и граждан в прошлом году максимальный размер субсидий увеличен в два раза. В 2021 предусмотрено повышение максимальных размеров субсидий до половины стоимости работ по переоборудованию автомобильной техники.

Парламентарии отметили, что субсидия стала эффективным механизмом поддержки и позволила предпринимателям и гражданам значительно сократить расходы на моторное топливо.

В документе, который подготовили депутаты, отмечается, что организации транспорта общего пользования также нуждаются в поддержке. В особенности муниципальные предприятия, которые осуществляют перевозки по нерентабельным маршрутам. К тому же их финансовые проблемы усугубились в период пандемии. Эти предприятия тормозят процесс переоборудования муниципальных автобусов для использования природного газа.

Поэтому в обращении депутаты предлагают установить на 2022 год субсидии перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам, по аналогии с предоставляемыми сейчас субсидиями субъектам малого, среднего предпринимательства и гражданам.

"Переход на газомоторное топливо позволит полностью избавиться от выбросов различных вредных веществ. В отличие от большинства мероприятий по снижению выбросов, инвестиции в переход на газомоторное топливо экономически выгодны. Поэтому мы предложили повысить субсидии для перевозчиков муниципальных маршрутов, чтобы снять финансовую нагрузку с таких предприятий", - отметил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

Ранее сообщалось, что строительство заправок на природном газе в Нижегородской области будут субсидировать из федерального и областного бюджетов. В Нижегородской области к 2022 году планируется построить 26 подобных объектов, сумма субсидий превысит 1 млрд рублей.

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Теги:
Автомобили Законодательное собрание Топливо и энергетика
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