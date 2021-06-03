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Бизнес

Бензин и дизельное топливо ЛУКОЙЛа награждены золотым знаком качества

25 июня 2021 18:46  [129] Бизнес

Фото: ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез

Автобензин ЭКТО-100 и дизельное топливо ЭКТО Diesel, разработанные и производимые на нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа в Нижнем Новгороде (ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"), награждены золотыми знаками конкурса "Всероссийская Марка (III тысячелетие) – знак качества XXI века". Эти премиальные продукты получили высшую положительную оценку экспертной комиссии конкурса и Совета знака.

Впервые золотые знаки были присвоены продукции Компании в 2019 году, а в 2021 году их высокий уровень качества подтвержден конкурсной комиссией во второй раз.

Для справки:

ЭКТО-100 – результат многолетней работы Компании ЛУКОЙЛ по совершенствованию топлива для российского рынка. Использование бензина ЭКТО-100 повышает эффективность высокофорсированных двигателей, сохраняя при этом все дополнительные свойства топлив под брендом "ЭКТО".

ЭКТО Diesel — высококачественное дизельное топливо класса ЕВРО-5, созданное с использованием уникальной технологии немецкого концерна BASF. Применение ЭКТО Diesel предотвращает образование отложений на форсунках и удаляет ранее образовавшиеся отложения, что способствует стабильной работе двигателя и предотвращает проблемы при запуске.

Конкурс "Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века" направлен на продвижение качественных товаров, услуг и передовых технологий на российский рынок, решение стратегических задач импортозамещения. Независимая комиссия проводит экспертную оценку продукции и услуг, заявленных производителем. Лауреаты конкурса получают право маркировать свою продукцию соответствующим Знаком качества в течение двух лет.

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Теги:
ЛУКОЙЛ Награды Топливо и энергетика
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