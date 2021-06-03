Тела двух мужчин извлекли из водоёма в Балахне Происшествия

фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Тела двух мужчин извлекли из водоёма в Балахне. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС России.

Вызов на озеро Земснаряд по ул. Самойловка поступил в 12:55 26 июня. Из воды здесь извлекли тела двух мужчин 1975 и 1981 г.р. Отмечается, что место не оборудованно для купания.

Трупы переданы полиции. Сейчас они выясняют обстоятельства гибели мужчин.

Напомним, накануне пенсионер погиб при купании в Балахне на речке Теплая.