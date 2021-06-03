фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Тела двух мужчин извлекли из водоёма в Балахне. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС России.
Вызов на озеро Земснаряд по ул. Самойловка поступил в 12:55 26 июня. Из воды здесь извлекли тела двух мужчин 1975 и 1981 г.р. Отмечается, что место не оборудованно для купания.
Трупы переданы полиции. Сейчас они выясняют обстоятельства гибели мужчин.
Напомним, накануне пенсионер погиб при купании в Балахне на речке Теплая.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+