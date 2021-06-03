Опасная жара до 35°С сохранится в Нижегородской области 27 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Региональное ГУ МЧС предупреждает нижегородцев о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций 27 июня 2021 года.

Как сообщает ведомство со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в воскресенье, 27 июня, местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду сохранится жаркая погода с температурой до 35°С.

В связи с этим в регионе значительно повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Из-за жары прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты, линии электропередач и связи.

Кроме того, возможно возникновение ЧС, связанных с перевозкой опасных грузов, отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, нарушениями в работе железнодорожного транспорта в результате деформации ж/д полотна. Также прогнозируется увеличение количества аварий на маломерных судах.

Специалисты рекомендует при сильной жаре избегать перегревания: не находиться долго на солнце, носить светлую "дышащую" одежду и головные уборы, не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях.

Кроме того, по информации регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, высокий класс пожарной опасности лесов установлен на территории всей Нижегородской области. Поэтому в регионе установлен запрет на посещение лесов.