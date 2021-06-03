Нижегородский НИИ разрабатывает вакцину от COVID-19 в виде спрея для детей и пожилых людей Общество

Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В нижегородском НИИ разрабатывают вакцину от коронавируса в виде спрея, которую можно применять для защиты от заболевания у детей и людей пожилого возраста. Учёные рассказали об уникальных исследованиях в интервью телекомпании "Волга".

Разработкой вакцины против коронавируса занимается Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Академика И.Н. Блохиной.

Директор НИИ Наталья Зайцева рассказала, что вакцина является рекомбинантной (генно-инженерной), и сейчас проходит этап диагностических исследований. После этого будут проведены клинические исследования — и на лабораторных животных, и на добровольцах.

"Задел у нас есть. Желание у нас есть. Всё, что касается проведения диагностических исследований, у нас тоже есть. Нам нужно просто некоторое время для того, чтобы эта вакцина могла уйти на этап клинических испытаний, и в дальнейшем запустить её уже в оборот, - уточнила директор НИИ.

Ранее сообщалось, что приказом главного санитарного врача региона в Нижегородской области введена обязательная вакцинация от коронавируса для представителей ряда профессий. Согласно документу,первый компонент вакцины нужно сделать до 25 июля текущего года, а до 25 августа - второй.