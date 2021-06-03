Трое взрослых и ребёнок пострадали в ДТП под Шахуньей

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Авария с участием двух отечественных автомобилей произошла днём 27 июня в Нижегородской области на 259 км автодороги Р-159 "Нижний Новгород - Яранск". Об этом сообщило ГУ МЧС по Нижегородской области.
По оперативным данным, информация о дорожно-транспортном происшествии поступила в 14:00. Сообщалось, что в городском округе Шахунья, около населённого пункта Лужайки, столкнулись автомобили Lada Kalina и ВАЗ-2110.
В результате ДТП пострадали четыре человека - в том числе ребёнок в возрасте около пяти лет. Все пострадавшие в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в ЦРБ Шахуньи, уточнили в ведомстве.
На месте аварии работали сотрудники МЧС. Они отключили аккумуляторы повреждённых автомобилей и оцепили место происшествия. Причины ДТП уточняются, пояснили в пресс-службе Управления.
Ранее сообщалось, что мужчина погиб в ДТП в Борском районе, упав на машине в кювет.
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