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Трое взрослых и ребёнок пострадали в ДТП под Шахуньей

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Авария с участием двух отечественных автомобилей произошла днём 27 июня в Нижегородской области на 259 км автодороги Р-159 "Нижний Новгород - Яранск". Об этом сообщило ГУ МЧС по Нижегородской области.

По оперативным данным, информация о дорожно-транспортном происшествии поступила в 14:00. Сообщалось, что в городском округе Шахунья, около населённого пункта Лужайки, столкнулись автомобили Lada Kalina и ВАЗ-2110.

В результате ДТП пострадали четыре человека - в том числе ребёнок в возрасте около пяти лет. Все пострадавшие в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в ЦРБ Шахуньи, уточнили в ведомстве.

На месте аварии работали сотрудники МЧС. Они отключили аккумуляторы повреждённых автомобилей и оцепили место происшествия. Причины ДТП уточняются, пояснили в пресс-службе Управления.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб в ДТП в Борском районе, упав на машине в кювет.

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Теги:
Авария Автомобили ДТП
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