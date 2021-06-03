Ребёнок в реанимации: стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Шахунском районе Происшествия

Фото: Instagram Давида Мелик-Гусейнова

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал подробности о последствиях ДТП возле населённого пункта Лужайки, которое случилось днём 27 июня.

Напомним, авария с участием двух отечественных автомобилей произошла около 14:00 в Нижегородской области на 259 км автодороги Р-159 "Нижний Новгород - Яранск". Об этом сообщило ГУ МЧС по Нижегородской области.

Глава минздрава рассказал, что машины скорой медицинской помощи прибыли на место в течение 10 минут.

В результате ДТП пострадали четыре человека. По уточнённым данным, 32-летний мужчина погиб, трое пострадавших доставлены в Шахунскую ЦРБ.

Трёхлетний ребёнок в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение.

34-летнюю женщину в состоянии средней степени тяжести поместили в хирургическое отделение. Ещё один мужчина - 39 лет - в госпитализации не нуждался и был направлен на амбулаторное лечение.

Медики приняли решение о необходимости эвакуации малыша в детскую областную больницу. В настоящее время вертолет с реанимационной бригадой областного Центра медицины катастроф летит в Шахунью для эвакуации ребёнка в Нижний Новгород, где его ждёт мультидисциплинарная команда из педиатров, нейрохирургов, травматологов, анестезиологов-реаниматологов и других специалистов.