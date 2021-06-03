Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Происшествия
27 июня 2021 19:27  [105] Ребёнок в реанимации: стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Шахунском районе
27 июня 2021 17:47  [154] Тело мужчины извлекли водолазы из водоёма в Навашине 27 июня
27 июня 2021 16:50  [193] Трое взрослых и ребёнок пострадали в ДТП под Шахуньей
26 июня 2021 13:52  [655] Тела двух мужчин извлекли из водоёма в Балахне
26 июня 2021 09:18  [606] Пожилая женщина погибла при пожаре на ул. Грузинская
25 июня 2021 14:24  [725] Пенсионер погиб при купании в Балахне
25 июня 2021 11:39  [1540] Пять детей погибли на водоемах Нижегородской области за неполный месяц
24 июня 2021 11:31  [5297] Восемнадцать человек утонули в Нижегородской области с начала июня
24 июня 2021 09:36  [1402] Неизвестный мужчина утонул в пруду Выксы
24 июня 2021 09:21  [576] Суд приговорил к 8 годам лишения свободы нижегородца за убийство друга из-за долга
Происшествия

Ребёнок в реанимации: стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Шахунском районе

27 июня 2021 19:27  [105] Происшествия

Фото: Instagram Давида Мелик-Гусейнова

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал подробности о последствиях ДТП возле населённого пункта Лужайки, которое случилось днём 27 июня.

Напомним, авария с участием двух отечественных автомобилей произошла около 14:00 в Нижегородской области на 259 км автодороги Р-159 "Нижний Новгород - Яранск". Об этом сообщило ГУ МЧС по Нижегородской области.

Глава минздрава рассказал, что машины скорой медицинской помощи прибыли на место в течение 10 минут.

В результате ДТП пострадали четыре человека. По уточнённым данным, 32-летний мужчина погиб, трое пострадавших доставлены в Шахунскую ЦРБ.

Трёхлетний ребёнок в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение.

34-летнюю женщину в состоянии средней степени тяжести поместили в хирургическое отделение. Ещё один мужчина - 39 лет - в госпитализации не нуждался и был направлен на амбулаторное лечение.

Медики приняли решение о необходимости эвакуации малыша в детскую областную больницу. В настоящее время вертолет с реанимационной бригадой областного Центра медицины катастроф летит в Шахунью для эвакуации ребёнка в Нижний Новгород, где его ждёт мультидисциплинарная команда из педиатров, нейрохирургов, травматологов, анестезиологов-реаниматологов и других специалистов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети ДТП Шахунья
Поделиться:
Новости по теме
27 июня 2021 16:50  [193] Трое взрослых и ребёнок пострадали в ДТП под Шахуньей
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph