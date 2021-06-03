Ровно 28 человек утонули в Нижегородской области с начала июня Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Ровно 28 человек утонули в Нижегородской области с начала июня. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, с начала купального сезона (с 1 июня) в региона произошло 27 происшествий на воде, в результате которых погибли 28 человек. Фактически по человеку в день.

Ранее сообщалось, что в происшествиях погибли также пять детей.

3 июня в Сергаче утонул 9-летний ребенок. 19 июня на первом Щелковском озере утонул 13-летний мальчик. В тот же день в акватории р.Ока в деревне Гоянищево Вачского района из воды было извлечено тело 13-летней девочки.

24 июня в Павлове из реки Ока в месте необорудованном для купания работниками АСО было извлечено тело 13-летней девочки. В этот же день на реке Пьяна было зафиксировано происшествие с 13-летней девочкой. Известно, что она утонула в свой день рождения.

Специалисты МЧС призывают соблюдать правила безопасности при купании и не оставлять детей без присмотра. Все трагедии произошли в несанкционированных местах для купания.