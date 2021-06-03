Нижегородцев бесплатно обучат основам ведения социального бизнеса Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

Нижегородцев обучат основам ведения социального бизнеса в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Заявки на участие в акселераторе "Добрый бизнес" принимаются на сайте Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области (ЦИСС НО).

"Программа акселератора - это бесплатный обучающий проект для людей, которые хотят создать или вывести на новый уровень социальные некоммерческие и бизнес-проекты. Акселератор дает все необходимые для организации бизнеса навыки: создания социального бизнеса, управления денежными потоками, стратегии и тактики продаж. Предпринимателей обучат составлению бизнес-планов, созданию маркетинговых стратегий, формированию команды, развитию лидерских компетенций сучетом ориентированности насоциальную специфику. Завершением программы обучения станет защита проекта, разработанного участниками под наблюдением экспертов. Успешно прошедшие программу обучения смогут претендовать на грант до 500 тысяч рублей", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов.

По словам министра, в акселераторе смогут принять участие как субъекты малого и среднего предпринимательства, работающие в социальной сфере, так и представители некоммерческих организаций, реализующие проекты социальной направленности, и физические лица, заинтересованные в создании социального бизнеса.

"ЦИСС проводит различные акселерационные программы для социальных предпринимателей с 2017 года. За это время бесплатное обучение прошли более 900 нижегородцев. Акселератор этого года носит название "Добрый бизнес". Набор на этот курс будет проходить на постоянной основе, и до конца года мы планируем обучить не менее 300 человек. Обучение будет проходить по мере наполнения групп. Начало обучения в первых двух группах запланировано уже на июль, оно будет проходить как в будни, так и по выходным дням в режиме онлайн", - отметил директор АНО "Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области" Игорь Седых.

Напомним, что акселератор по развитию проектов социального предпринимательства "Добрый бизнес" организован министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с АНО "Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области" (ЦИСС НО) и реализуется при поддержке Минэкономразвития РФ.

Для участия в акселераторе необходимо оставить заявку на официальном сайте ЦИСС НО.

Ранее сообщалось, что прием заявок для вступления в реестр социальных предприятий был продлен также до конца года. Участники реестра могут пользоваться мерами поддержки, специально разработанными для социального бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», среди которых бесплатные обучающие программы, реклама на экранах и билбордах в Нижнем Новгороде и области, грантовые конкурсы. Подробная информация об условиях для вступления в реестр социальных предприятий размещена на портале ЦИСС52.РФ в разделе "Поддержка".