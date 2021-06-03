Почти 52% нижегородцев недовольны работой общественного транспорта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Всего 4,7% жителей Нижегородской области оценили работу муниципального общественного транспорта безусловно положительно. Такие данные приводит Научно-исследовательский институт проблем социального управления по результатам социологического опроса.

Причём среди населения области положительную оценку работе общественного транспорта дали 8,3%, то среди жителей столицы Приволжья довольных только 2,6%.

Согласно данным, 27,2% жителей региона признали, что он работает скорее хорошо, чем плохо. Однако больше половины — 51,8% — не удовлетворены его работой: однозначно негативно высказались 14,6% респондентов и частично высказали недовольство 37,2%.

При этом, если брать во внимание только жителей Нижнего Новгорода, то критично настроенных ещё больше: 42,1% частично не удовлетворены работой местного общественного транспорта, а 15,4% — полностью.

По районам города мнения также разделились. Так, в Нагорной части Нижнего Новгорода безусловно удовлетворены работой общественного транспорта только 1,6% принявших участие в опросе, а в Заречной - 3,1%. Ответ “скорее положительно” отметили 28,7 и 30,3% соответственно. К негативной оценке склонились 44,2% жителей Нагорной части и 41,4% - в Заречной. А вот абсолютно недовольных работой общественного транспорта в обеих частях города почти поровну - 15,5 и 15,3%.



На вопрос о том, какого транспорта - частного или муниципального - должно быть больше, мнения также разделились: жители Заречки выступают за муниципальный (21,4% респондентов) или комбинирование этих видов (43,2%), а в верхней части города большинство проголосовало за частников (48,8% опрошенных).

Отметим, что в 2019 году в аналогичном опросе положительную оценку работе муниципального общественного транспорта дали 52%, тогда как отрицательных оценок было гораздо меньше половины — 39,2%.

Напомним, в соответствии с разработанным брендбуком общественного пассажирского транспорта Нижегородской области производится покраска всех машин в единый - оранжевый - цвет. Кроме того, на бортах будет размещена символика 800-летия города и новый логотип нижегородского транспорта – олень.