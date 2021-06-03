Все нижегородские троллейбусы перекрасят в оранжевый цвет Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Для создания единого стиля оформления общественного транспорта троллейбусы Нижнего Новгорода будут окрашены в оранжевый цвет. Об этом сообщил заместитель генерального директора МП “Нижегородэлектротранс” Евгений Грабовский.

Он рассказал, что в соответствии с разработанным брендбуком общественного пассажирского транспорта Нижегородской области производится покраска всех машин в единый - оранжевый - цвет и брендирование троллейбусов: на их бортах будет размещена символика 800-летия города и новый логотип нижегородского транспорта – олень.

"Теперь жители и гости города весь общественный транспорт будут узнавать по цвету" - добавил Грабовский.

На сегодняшний день в новом стиле оформлены уже 14 троллейбусов, которые курсируют по улицам города. Постепенно все машины будут приведены к одному виду.

Напомним, все 40 троллейбусов, которые московское правительство на безвозмездной основе передало Нижнему Новгороду, к началу июня прибыли на место назначения.

Ранее предполагалось, что троллейбусы данной партии будут распределены между всеми троллейбусными депо и выйдут на работу по всем востребованным маршрутам.

Кроме того сообщалось, что первый прибывший в Нижний Новгород ретро-трамвай начал "обкатку".