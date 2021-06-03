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Общество

Незрячих нижегородцев станут обучать использованию компьютеров

28 июня 2021 13:19  [29] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Незрячих нижегородцев станут обучать использованию компьютеров. Об этом стало известно в ходе онлайн-презентации проекта, разработанного министерством информационных технологий и связи Нижегородской области совместно с Проектным офисом стратегии развития региона и Нижегородским областным центром реабилитации инвалидов по зрению "​Камерата".

В пилотном проекте примут участие 150 инвалидов по зрению, 20 из них пройдут интенсивную подготовку и в дальнейшем смогут сами стать наставниками обучающихся.

Как рассказала заместитель директора центра "Камерата" Марина Рощина, в регионе организованы регулярные занятия для начинающих и продвинутых пользователей компьютеров и смартфонов. Всего курс будет включать в себя 48 часов группового обучения и 24 часа - индивидуального. Планируется, что группы будут состоять из трех человек. 

С помощью специальных программ сегодня незрячие люди могут "читать" и редактировать текстовые документы, работать с сайтами в интернете (в том числе передавать показания счетчика, изучать акции в ближайших магазинах) и общаться в соцсетях. То же самое становится доступно им с помощью смартфона. Помимо этого смартфоны позволяют набирать текстовые сообщения шрифтом Брайля и включать тифлокоментирование к фильмам.

Такие курсы планируется сделать постоянными. Проект реализуется за счет областного бюджета. На его реализацию на сегодняшний день выделено 4,5 млн рублей.

"Эта тема жизненно важна для людей, которые, к сожалению, имеют те или иные ограниченные возможности. Нужно сделать так, чтобы они были максимально социализированы и включены в работу здорового общества. Потребность в цифровых компетенциях сейчас очень проявляется, особенно в борьбе с пандемией. В режиме самоизоляции практически все были у экранов. Мы будем всячески поддерживать проект", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

В планах проводить такие курсы по всей области. Директор Центра занятости населения Людмила Егорова предложила использовать классы центра как одну из площадок. Также прозвучало предложение проводить курсы в библиотеках региона.

Обучение уже началось. Записать на курсы можно, обратившись в центр "Камерата".

Отметим, что в рамках проекта также проводится исследование уровня цифровой грамотности среди населения с ограниченными возможностями. Оно охватит не менее 700 человек.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области тестируется инновационная разработка для незрячих, которая позволит инвалидам по зрению определять номера общественного транспорта и находить вход с помощью камеры смартфона.

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Теги:
Инвалиды Образование Технологии
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