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Происшествия

Еще один ребенок погиб в Нижегородской области при купании

28 июня 2021 15:35  [147] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще один ребенок погиб в Нижегородской области при купании. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, в 14:30 28 июня в ведомство поступило сообщение о происшествии на воде в д. Варварское Городецкого района в акватории реки Узола.

Из водоема спасатели извлекли тело 14-летнего подростка. Отмечается, что место, где купался ребенок, было не оборудовано для купания.

Напомним, что с начала купального сезона, а это с 1 июня, в Нижегородской области утонули 29 человек, в том числе 6 детей.

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Теги:
Дети Утонувшие
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