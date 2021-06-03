Несколько образовательных учреждений отремонтируют в Вознесенском районе по нацпроекту Общество

Цифровой класс Фото: администрация Дзержинска, архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Вознесенском районе в 2021 году планируется провести ремонт ряда образовательных учреждений. Работы будут запланированы в рамках национального проекта "Образование" и госпрограммы "Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы".

Как уточнили в правительстве Нижегородской области, в настоящее время идёт капитальный ремонт кровли Нарышкинского детского сада, а также спортзала и пяти кабинетов Полх-Майданской школы.

Глава МСУ Вознесенского муниципального района Иван Мартынов лично проверил ход работ и сообщил, что в Полх-Майданской школе уже сделана крыша спортзала, производится внутренняя отделка, монтаж электропроводки и отопления. В Нарышкинском детсаду "Солнышко" также работы идут полным ходом: уже сделаны каркас крыши с обрешёткой, производится монтаж металлочерепицы. Темпы работ не вызывают опасения, отметил Иван Мартынов.

Кроме того, в 2021 году в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" в Криушинской и Полх-Майданской школах к 1 сентября откроются центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Здесь отремонтируют и оснастят кабинеты химии, физики и биологии. Ремонт здесь будет проведён за счёт средств местного бюджета - на эти цели выделено 1,6 млн рублей. Оборудование в классы будет поставлено министерством образования Нижегородской области.

Ещё три школы Вознесенского района – Криушинская, Сар-Майданская и Полх-Майданская – участвуют в федеральном проекте "Цифровая образовательная среда". В них начались ремонты на общую сумму 2,4 млн рублей. Современную технику для оснащения классов также поставит Минобр региона.

По госпрограмме "Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы" в 2021 году заключён контракт с подрядными организациями на ремонт кровли в Бахтызинской школе и в Нарышкинском детском саду "Солнышко" на общую сумму более 4,2 млн рублей.

Напомним, Нижегородская область получит около 1,7 млрд рублей на строительство семи школ. Финансирование пойдёт на создание или реконструкцию следующих образовательных объектов: школа на 1 000 мест в Выксе, школа на 400 мест в рабочем посёлке Виля, школа на 1225 мест в селе Большая Ельня Кстовского района, школа на 792 учащихся в микрорайоне №3 города Кстова, школа на 1 000 мест в жилом районе Боталово-4 в городе Бор, пристрой к школе №168 на 250 мест в микрорайоне Сортировочный в Нижнем Новгороде и пристрой к зданию МБОУ СОШ №117 в Сормовском районе Нижнего Новгорода.