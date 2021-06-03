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Общество

Вакуумный каркасный купол и специализированные кресла установят в Большом звёздном зале Нижегородского планетария

28 июня 2021 16:11  [1] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

После реконструкции внутренняя отделка Большого звёздного зала Нижегородского планетария будет способствовать максимальному погружению посетителей в атмосферу космоса. Об этом сообщил главный инженер Нижегородского планетария Константин Васильев.

Он рассказал, что общий дизайн помещения будет выполнен в тёмном стиле, а подсветка ступеней будет красного цвета. Кроме того в зале планируется установить натяжной вакуумный каркасный купол серого цвета, который даст абсолютно ровную сферу. Это позволит получать сочную, яркую картинку.

Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов отметил, что кроме внешних изменений, планетарий ждёт модернизация и на технологическом уровне. Так, для Большого звёздного зала уже закуплено уникальное высокотехнологичное цифровое проекционное оборудование. Восемь мощных проекторов будут транслировать картинку сразу на весь купол, что вкупе с современной акустикой позволит зрителям полностью погрузиться в происходящее на экране.

Впервые для планетария в России будут изготовлены специализированные кресла, на которых будет комфортно и смотреть полнокупольные программы, и сидеть во время конференций.

В администрации Нижнего Новгорода добавили, что завершить ремонтные работы Большого звёздного зала планируется ко Дню города.

"Для жителей города в год 800-летия – это будет большой подарок. Хочется сказать, что у нас как раз хороший пример сотрудничества с компанией Intel, Росскосмосом и правительством Нижегородской области. Все усилия, все бюджеты сложены, и в этом году большая качественная модернизация ожидает наш планетарий", - сказал Леонид Стрельцов.

Кроме того, 1 ноября начнётся реконструкция малого зала "Астрономия": там также планируется заменить купол и установить новые мультимедийные проекторы.

В этом году также планируется благоустройство площади вокруг планетария. В ходе работ будут обустроены новые газоны, установлены урны и малые архитектурные формы. Возле планетария уже в августе планируется установить новый бюст космонавта Георгия Гречко, чьё имя носит Нижегородский планетарий.

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Теги:
800-летие Планетарий Реконструкция
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