РЭО ГИБДД на Стрелке в Нижнем Новгороде изменит режим работы 29 июня

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Регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД на Стрелке в Нижнем Новгороде изменит режим работы 29 июня 2021 года. Об этом сообщили в нижегородской Госавтоинспекции.
"В связи с возможным отключением электроэнергии прием граждан будет производиться, исходя из работоспособности задействованных электросистем", - пояснили в ведомстве.
При возникновении затруднений нижегородцев просят обращаться в другие подразделения ГИБДД.
Записавшимся на получение госуслуг через Единый портал государственных услуг дата и время приема будут сообщены дополнительно.
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