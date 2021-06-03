РЭО ГИБДД на Стрелке в Нижнем Новгороде изменит режим работы 29 июня Общество

Фото: Нижегородская Госавтоинспекция

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД на Стрелке в Нижнем Новгороде изменит режим работы 29 июня 2021 года. Об этом сообщили в нижегородской Госавтоинспекции.

"В связи с возможным отключением электроэнергии прием граждан будет производиться, исходя из работоспособности задействованных электросистем", - пояснили в ведомстве.

При возникновении затруднений нижегородцев просят обращаться в другие подразделения ГИБДД.

Записавшимся на получение госуслуг через Единый портал государственных услуг дата и время приема будут сообщены дополнительно.