Более 13 тысяч нижегородцев все еще остаются без электричества из-за непогоды Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 13 тысяч нижегородцев все еще остаются без электричества из-за непогоды. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, без света и электричества остались 4 425 домов в 41 населенном пункте области.

Известно, что в обесточенных домах проживают 13 109 человек.

В частности, отключения электроэнергии коснулись 6 муниципальных образований - Нижнего Новгорода, Выксы, Бора, а также территорий в Воротынском, Богородском и Кстовском районах.

Ранее сообщалось, что вслед за аномальной жарой в Нижегородскую область пришла непогода - грозы, ливень и град.