Аномальная жара покидает Нижегородскую область Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Аномальная жара покидает Нижегородскую область.

По прогнозам синоптиков, в начале текущей рабочей недели в области установится ясная и довольно жаркая погода. Воздух прогреется до +30..32°.

Уже во вторник в Нижегородской области возможны осадки в виде дождя и грозы. Ночью температура воздуха составит +22..24°, а днем повысится до +27..29°.

К середине недели в регионе относительно похолодает. Аномальная жара наконец покинет регион. Так, 30 июня синоптики ожидают небольшие дожди, переменную облачность. Днем температура воздуха составит +25..27°.

В первых числах июля будет по-летнему жарко. Столбики термометров прогреются до отметки +25..29°. Но при этом температура воздуха ночью не будет подниматься выше +19..21°.

При этом 1 июля возможен дождь, 2 и 3 июля - переменная облачность, без осадков. В воскресенье, 4 июля ожидается ясная погода.

Ранее сообщалось, что температурный рекорд 1917 года побит в Нижнем Новгороде.