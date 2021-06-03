ВТБ передал Дзержинскому перинатальному центру новое оборудование Общество

Фото: ВТБ

В рамках очередной акции благотворительной программы "Мир без слёз" 29 июня 2021 года ВТБ передал Дзержинскому перинатальному центру новое оборудование для оснащения симуляционного центра. Дзержинск впервые принял участие в проекте.

Всего же в этом году помощь в рамках благотворительной программы банка получат 27 детских медицинских учреждений по всей России.

"ВТБ уже много лет системно поддерживает детские медицинские учреждения в рамках всероссийской благотворительной программы "Мир без слёз". Несмотря на непростую ситуацию, которая сложилась в связи с распространением коронавирусной инфекции, банк продолжил закупать и поставлять оборудование в больницы в соответствии с планом, который был составлен и утверждён в том году, а в 2021 году сформировал карту проекта с учётом ограничений, которые действуют до сих пор. В этот непростой период мы также смогли найти решение, которое позволило не отказываться от развлекательных мероприятий для детей — временно банк проводит их в формате онлайн. Программа "Мир без слёз" является приоритетной для банка, и потому мы преодолеем любые трудности, но обязательно выполним все обещания, данные медицинским учреждениям в России", — рассказал вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.

Проект "Мир без слёз" реализуется ВТБ с 2003 года и является частью общебанковской программы "Здоровая страна". Его цель — поддержка и развитие здравоохранения в России, предоставление качественных медицинских услуг в любой части страны. Суть проекта заключается в приобретении медтехники, лекарств и расходных материалов для детских государственных медицинских учреждений. За это время помощь получили более 150 больниц в 73 регионах России.

В частности, в Нижегородской области в разные годы в программе принимали участие Детская городская больница № 25 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода, Детская городская клиническая больница № 27 "Айболит" и Нижегородская областная детская клиническая больница.

По традиции для пациентов больниц проходят праздничные представления, ставшие уже неотъемлемой частью программы "Мир без слёз". В настоящее время с целью предотвращения риска распространения COVID-19 праздники перенесены в онлайн формат. Сегодня в прямом эфире инстаграма @mirbezslez не только юным пациентам, но и пользователям по всей стране банк предоставил возможность пообщаться с героями передачи "Спокойной ночи, малыши!", которые ответили на вопросы участников трансляции, провели викторину и разыграли призы.

В этом году в программе принимают участие 27 больниц из 22 городов, в числе которых — Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Оренбург, Чита, Тюмень, Энгельс, Хабаровск, Йошкар-Ола, Череповец, Ярославль, Шахты, Кемерово, Волгоград, Дзержинск, Пенза, Нижневартовск, Назрань, Анадырь, Элиста, Салехард, а также с. Курумкан (Республика Бурятия).