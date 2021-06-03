Десять стрит-арт объектов появится в Нижнем Новгороде на местах съемок известных кинокартин Культура и отдых

Место съемки фильма Жмурки Фото: с сайта https://pravda-nn.ru/, Евгения Шилова

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Десять стрит-арт объектов появится в Нижнем Новгороде на местах съемок известных кинокартин. Об этом рассказала генеральный продюсер фестиваля нового российского кино "Горький fest", советник по культуре губернатора Нижегородской области Оксана Михеева в ходе пресс-конференции 29 июня 2021 года.

Они будут созданы в рамках фестиваля.

"У нас есть подарок Нижнему Новгороду. Мы совместно с нижегородскими художниками стрит-арта в этом году разработали туристический маршрут по местам съемок. В дни фестиваля художники распишут места, где снимались знаковые картины в Нижнем Новгороде. Ожидаются текстовые объекты, кадры из фильмов. Это будет наследие Горький fest, туристы смогут приезжать и проходить по этому маршруту", - рассказала Оксана Михеева.

В свою очередь министр культуры Нижегородской области Олег Беркович отметил, что кинотрадиции в Нижнем Новгороде очень сильны.

"Здесь снималось много великих картин. Это, конечно, "Жмурки" в 90-е, все прекрасно помнят. Замечательный сериал "Метод". Естественно "Утомленные солнцем" Михалкова. Был период, когда люди подзабыли, что Нижний Новгород - уникальнейшее место для съемок, место с очень сильной фактурой и энергетикой. Нижний Новгород - это настоящая Россия. Здесь можно ее снять ровно такой, какая она есть, и самой разной - от глубинки до высоких технологий, от традиционной православной Руси до мира современного искусства. "Горький fest" вернул нам это внимание. Мы чувствуем развитие нашей киноотрасли. Число съемок в Нижнем Новгороде радикально увеличилось", - сказал он.

Напомним, фестиваль нового российского кино "Горький fest" состоится в Нижегородской области с 9 по 23 июля. Фестиваль пройдет на 30 площадках, пять из которых необычные.