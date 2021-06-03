Нижегородский острог, Красные казармы и заводы станут площадками "Горький fest" в 2021 году Культура и отдых

Горький fest - 2019

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 30 площадок будет организовано на фестивале нового российского кино "Горький fest", который состоится в Нижегородской области с 9 по 23 июля. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе пресс-конференции 29 июня 2021 года.

"Горький fest" - это возможность со всех точек зрения показать мир кино людям. С одной стороны — работы участников кинофестиваля. С другой - провести мастер-школу и культурно-массовые мероприятия, приуроченные к этому событию", - отметил губернатор.

Зрительские показы пройдут на 26 городских территориях, в том числе на Нижневолжской набережной и в Нижегородском театре драмы им. Горького. Кроме того, планируется организовать пять арт-площадок: Нижегородский острог, Красные казармы, заводы ГАЗ и "Красное Сормово", шахта в Арзамасе.

Главной темой фестиваля в этом году станет 800-летие Нижнего Новгорода.

(скриншот пресс-конференции)

Как рассказал программный директор фестиваля, кинокритик Никита Карцев, фестиваль откроется фильмом Леонида Парфенова "Карман России" , посвященным истории нашего города.

Всего на конкурс было подано 379 заявок. В результате в конкурсную программу фестиваля вошли:

- "Афины" Игоря Ерохина (60 минут);

- "Ехай" Никиты Ильяшенко (8 минут);

- "Когда я была маленькая, я любила смотреть на костер" Алексея Житковского (25 минут);

- "Краткая теория тотальной институции: взгляд художника" Надежды Ишкиняевой (12 минут);

- "Мама, я подружилась с призраками" Александра Воронова (60 минут);

- "Море волнуется" Михаила Давыдова (30 минут);

- "Мы будем громко ему кричать" Александра Елизарова (40 минут);

- "На дне почерневшей шкатулки белеют хлесткие струны" Арсения Колмыкова (6 минут);

- "Отмена режима" Яны Садулаевой (18 минут);

- "Степь моя" Сергея Яковенко (45 минут);

- "Человек растет во сне" Ивана Курбакова (27 минут).

Фестиваль закроется фильмом Владимира Головнева "Дальний план".

Никита Карцев рассказал, что среди фильмов конкурсной программы есть экспериментальные.

"Афины" Игоря Ерохина - это очень рискованная для нас картина. Это формат вертикального кино, которое органичнее всего бы смотрелось на смартфоне. Как это будет выглядеть на большом экране, не знаю. При этом, фильм - крепкая проблемная подростковая драма про становление подростка в местном бойцовском клубе. Здесь есть какая-то метафора, нерв. Это необычно, современно. В ней есть энергия и талант", - отметил он.

Программный директор фестиваля также отметил фильм Алексея Житковского "Когда я была маленькая, я любила смотреть на костер", снятый в пандемию в закрытом кинотеатре. Он тематически связан с картиной Карла Теодора Дреера "Страсти Жанны д’Арк". По словам Никиты Карцева, это "очень русское проникновенное и необыкновенное кино".

"Мы даем возможность всем жанрам, всем способам изобразить нашу жизнь, прочувствовать ее, поучаствовать в большом фестивале. Наши участники ставят серьезные проблемы, которые сейчас тревожат общество. Может быть некоторые картины, которые сделаны особым способом не могут быть показаны широкой публике в кинотеатре, но на нашем фестивале эти картины найдут своего зрителя. Это очень важно", - прокомментировал президент фестиваля, актер Михаил Пореченков.

В состав жюри фестиваля в этом году вошли:

- кинокритик, заместитель главного редактора журнала "Искусство кино" Зара Абдуллаева;

- кинорежиссер, сценарист Александр Велединский;

- драматург, киносценарист Александр Родионов;

- актер театра и кино Павел Табаков;

- актриса театра и кино Юлия Хлынина.

Основной части фестиваля "Горький fest" будет предшествовать работа киношколы. Наставниками молодых нижегородских кинематографистов станут режиссеры, операторы, продюсеры и сценаристы, которые помогут слушателям за время обучения в школе подготовить и снять трехминутный короткометражный фильм.

"Фестиваль создавался для того, чтобы развить в Нижнем Новгороде кинокластер. Мы к этому активно стремились, и я считаю, что успехи сейчас у нас большие. Участвовать в работе этой киношколы смогут только нижегородцы. Это обусловлено тем, что мы хотим прозондировать почву, в каком объеме существует кинокластер сейчас", - отметила генеральный продюсер фестиваля, советник по культуре губернатора Нижегородской области Оксана Михеева.

Также нижегородцы смогут проявить себя, поучаствовав в питчинге, результатом которого будет альманах "Влюбиться в Нижний". Призовой фонд составит 3 млн рублей: 1,5 млн рублей - за первое место, 1 млн рублей - за второе, 500 тысяч рублей - за третье. Уже известно, что в состав экспертов войдут министр культуры Нижегородской области Олег Беркович, представитель SEO-биржи интеллектуальной собственности IPEX (входит в концерн IPChain) Валерия Брусникина, режиссер и продюсер Резо Гигинеишвили, продюсер и исполнительный директор "Кинопрайма" Антон Малышев.

Отметим, что компания IPEX учредила отдельный приз для лауреатов питчинга и конкурсной программы. Им станет очистка прав и выбор из библиотеки компании музыкальных треков, которые они смогут безвозмездно использовать в своих кинокартинах.

Для юбилейного фестиваля дизайнер Иван Макаров разработал фирменный стиль, который включил в себя слои каждого фестиваля и образ Максима Горького.

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