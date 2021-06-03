Результаты ЕГЭ 11 нижегородских выпускников аннулированы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Результаты ЕГЭ 11 нижегородских выпускников аннулированы. Об этом пишет ИА "Время Н" со ссылкой на министерство образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области.

Согласно информации, непосредственно с экзаменов удалили 8 нижегородцев. Еще у троих человек результаты экзамена аннулировали позднее, как только был выявлен факт нарушения порядка проведения ЕГЭ.

Нарушения были выявлены на экзаменах по литературе, химии, математике, истории и обществознанию в Ардатовском, Вознесенском, Сеченовском районах, Тоншаевском, Перевозском округах, Дзержинске, Сарове (нарушение, допущенное организатором) и Нижнем Новгороде.

Теперь все выпускники школ смогут сдать ЕГЭ только в следующем году.

Ранее сообщалось, что более 100 школьников в Нижнем Новгороде получили высший балл на ЕГЭ.