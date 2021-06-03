Порядка 100 тысяч нижегородцев наблюдается у онколога Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Порядка 100 тысяч жителей Нижегородской области в настоящее время наблюдаются у онколога. Об этом журналистам рассказал главный врач Нижегородского областного клинического онкологического диспансера Сергей Гамаюнов 30 июня 2021 года.

В том числе, в прошлом году было диагностировано более 14 тысяч новых случаев (среди них около 80 - онкология у детей), около шести тысяч нижегородцев умерло. Сергей Гамаюнов обратил внимание, что фактов заболевания выявлено на 1 500 меньше, чем в 2019 году.

"Чем больше онкологических больных выявлено на территории региона, тем лучше работает медицинская служба. Это значит, часть нижегородцев просто не дошла до диагностических процедур. Коронавирус - это не на месяц, не стоит забрасывать другие обследования. И вообще людям нужно менять свою философию – приходить к врачу не когда уже что-то заболело, а когда не беспокоит ничего. Все заболевания на первой стадии не проявляют себя вообще никак", - заявил Сергей Гамаюнов.

"Рак у детей - это редкая вещь, и в подавляющем большинстве можно добиться полного излечения", - добавил он.

В целом, причинами систематического роста статистики заболеваемости из года в год, по словам медика, являются, зачастую, положительные факторы. Благодаря успехам терапевтов увеличилась продолжительность жизни.

"Чем она выше, тем больше риск онкологических заболеваний. Пик онкологических заболеваний приходится на 55, 60, 65 лет. Даже 100 лет назад огромное число людей просто не доживало до развития онкологических заболеваний", - пояснил он.

Также сейчас появились новые методы диагностики, позволяющие выявить болезнь на ранней стадии и начать лечение. Он отметил, что на активном лечении сейчас находятся около 20 тысяч пациентов.

Что касается распространения разновидностей онкозаболеваний, Нижегородская область не отличается от всего мира. Сергей Гамаюнов рассказал, что самыми частыми сегодня являются: рак легких, молочной железы, кожи, колоректальный рак и гинекологическая сфера, у мужчин - рак предстательной железы.

"Часть этих заболеваний предотвратимы, либо их можно выявить на ранней стадии", - сказал главврач онкодиспансера.

Так, человек может обезопасить себя, систематически посещая врача и поменяв образ жизни.

Он сообщил, что, к примеру, 80% случаев заболевания рака легких связано с курением. Сергей Гамаюнов отметил, что влияние кальянов и других девайсов на развитие рака легких сегодня не доказано. Однако медики, по его словам, сходятся в том, что это не полезно.

"Мы видим изменение структуры рака легкого. Новые девайсы создают более мелкие частицы, они проникают глубже в ткань легкого. Если раньше распространен был центральный рак легкого, то сейчас это опухоли, которые находятся на периферии", - сказал Сергей Гамаюнов.

Основным фактором развития рака кожи является солнечное воздействие.

"Проблема остро встала, когда у нас появилась возможность выезжать в другие страны в то время, когда мы не приучены к такой солнечной активности (октябрь, ноябрь, декабрь). У нас есть огромное количество участков кожи, которые в любое время года солнца не видят в принципе. Они не приспособлены к такому солнечному воздействию. К тому же со временем очень сильно поменялась культура одежды. Если сравнить купальные костюмы дам 50-х годов и современные, они более закрытые и это обоснованно. Чем активнее солнце, тем больше риск развития опухоли", - пояснил медик.

Пик заболеваемости раком кишечника является возраст - 55 лет. По мнению Сергея Гамаюнова, однократная колоноскопия в 50 лет позволит огромное количество пациентов избавить от этой проблемы. Рак развивается из полипа, который в свою очередь формируется порядка пяти лет. Сергей Гамаюнов рассказал, что у жителей региона есть возможность пройти это обследование в рамках диспансеризации особых групп взрослого населения.

В настоящее время в регионе работает онкологический диспансер, состоящий из четырех филиалов, два крупных межрайонных центра - в Арзамасе и Павлове, шесть центров оказания онкологической помощи и более 80 первичных онкологических кабинетов. Записаться на прием можно в том числе онлайн. К тому же медик призвал не отчаиваться, услышав страшный диагноз. По информации Сергея Гамаюнова, в России все новые препараты введены в стандарт.

"Если раньше с онкологией в тяжелой стадии люди жили до полугода, сейчас это время продлевается до 5-10 лет", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что Нижегородской областной онкологический диспансер активно практикует телемедицинские консультации.