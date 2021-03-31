Нижегородской областной онкологический диспансер активно использует телемедицину в работе поликлиник Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нижегородской областной онкологический диспансер активно использует телемедицину в работе поликлиник.

"Пациентам и их родственникам не нужно ездить на очные консультации в онкодиспансер, - сообщил врач-онколог поликлиники городской клинической больницы №30 Антон Макаров. - Тактика лечения, результаты анализов и осмотров обсуждаются с врачами-онкологами по защищенным телемедицинским каналам".

Онколог отметил, что использование телемедицины позволяет также планировать закупку новых доз бесплатных лекарств.

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, угроза распространения новой коронавирусной инфекции поставила серьезные задачи перед онкологической службой региона. Консультирование пациентов с ранее установленным диагнозом онкозаболевания с помощью телемедицины - это в первую очередь безопасность пациента и непрерывность лечения.

"В ведении пациентов с онкологическими заболеваниями очень важно соблюдать преемственность лечения, поэтому информация о каждом человеке с таким диагнозом, проведенном или проводимом лечении заносится в федеральный Канцер-регистр. Это экономит время при последующих приемах, позволяет соблюдать преемственность лечения", - заявил Антон Макаров.

Развитие телемедицины в регионе проходит в рамках национального проекта "Здравоохранение". Он реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Нацпроект включает в себя 8 федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)", "Развитие экспорта медицинских услуг".