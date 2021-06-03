"Пациенты с онкологией могут совершенно спокойно прививаться", - Сергей Гамаюнов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Пациенты с онкологией, которые закончили лечение три месяца назад и более, могут совершенно спокойно прививаться от коронавируса", - сказал журналистам главный врач Нижегородского областного клинического онкологического диспансера Сергей Гамаюнов 30 июня 2021 года.

"Если человек имеет возможность сделать прививку до начала лечения, лучше привиться. Во время - необходима индивидуальная консультация с онкологом", - продолжил он.

Врач рассказал, что данных о возникновении у онкобольных дополнительных побочных эффектов при вакцинации нет.

"Проблема в том, что любой лекарственный препарат, тем более вакцина требует определенного периода изучения. Это нельзя сделать за неделю или месяц. На сегодняшний день есть точные данные, что вакцину "ЭпиВакКорона" больным онкологией делать нельзя. Это прописано в инструкции. В инструкциях к другим прививкам – "онкологическим пациентам с осторожностью". Запрета нет. Могу сказать, что потенциальная польза прививки в разы больше, чем потенциальный риск", - сказал Сергей Гамаюнов.

По словам медика, заболевание коронавирусом у пациентов с онкологией протекает тяжелее, чем у других. Увеличивается риск попадания в реанимацию и необходимости в искусственной вентиляции легких. Имеет место большое количество последствий.

По информации Сергея Гамаюнова, в 2020-21 году коронавирус перенесли четыре тысячи онкобольных нижегородцев.

Напомним, порядка 100 тысяч жителей Нижегородской области в настоящее время наблюдаются у онколога.