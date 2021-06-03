Наказание за повторное вождение в пьяном виде ужесточили в России Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Наказание за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения ужесточили в России. Глава государства Владимир Путин подписал соответствующий указ 1 июля 2021 года.

Документом в статью уголовного кодекса РФ вносятся изменения, касающиеся россиян, ранее судимых за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Теперь за повторное нарушение таким лицам грозит штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной работой на срок до шести лет. Кроме того, возможные наказания: исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до трех лет, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Отметим, что для водителей, ранее подвергнутым административному наказанию, за повторное нахождение за рулем в пьяном виде по-прежнему предусматривается штраф от 200 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы до 2 лет.

Напомним, в 2020 году в Нижегородской области каждое восьмое ДТП было совершено водителями в состоянии алкогольного опьянения. За пять месяцев текущего года было зарегистрировано 127 аварий с участием пьяных водителей, в которых погибли 16 человек. Всего с начала года в Нижегородской области выявили семь тысяч водителей, которые находились в состоянии опьянения или отказались от освидетельствования, из них порядка 900 человек сели за руль в нетрезвом состоянии повторно.