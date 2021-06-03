Закладка большого гидрографического катера для ВМФ состоялась в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

"Окская судоверфь" в Навашине начала строительство большого гидрографического катера проекта 19920 "Баклан" для военно-морского флота России. Это полностью нижегородский проект, разработанный конструкторским бюро "Вымпел". Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Сообщается, чито он будет носить имя выдающегося разработчика навигационных средств Анатолия Князева. Его сын, Юрий Князев - сотрудник управления навигации и океанографии Министерства обороны РФ - также принял участие церемонии.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов рассказал, что гидрограф проекта 19920 – это новый катер с более мощным, чем у предшественников, двигателем и современным исследовательским оборудованием на борту. Эти судна призваны заменить устаревшие корабли многоцелевого использования ВМФ России.

Он рассказал, что внедрение инструментов бережливого производства позволило существенно повысить эффективность работы на предприятиях-участниках нацпроекта "Производительность труда". Например, Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева увеличило производство судов "Валдай 45Р" с четырёх до шести в год, а на заводе "Красное Сормово" производительность труда выросла более чем вдвое.

"Окская судоверфь" вступила в нацпроект в этом году. На предприятии планируется увеличить объём производства сухогрузов на 20%.

Глава Минпрома отметил, что все эти судостроительные компании обеспечены заказами вплоть до 2023 года.

Генеральный директор "Окской судоверфи" Владимир Куликов рассказал, что в 2020 году предприятие уже спустило на воду первый гидрографический катер, который сейчас несёт службу в Баренцевом море. Он отметил, что по контракту, новое судно необходимо построить в 2023 году. Но при качественной работе и высокой производительности труда, благодаря "бережливым технологиям", работы планируется завершить уже в следующем году.

СПРАВКА

Большой катер проекта 19920 "Баклан" предназначен для выполнения гидрографических и картографических работ в морских районах, отнесённых Российским Морским Регистром судоходства к R2-RSN району плавания. Длина - 36,44 м, ширина – 7,8 м, высота борта – 3,6 м. Дальность плавания составляет 1000 миль, автономность – 10 суток, скорость хода – 11,0 узлов. Численность экипажа – 11-15 человек. Корабль оснащён дизельной установкой с двумя дизель-редукторными агрегатами.

Анатолий Павлович Князев (1923-1997) - капитан 1 ранга, гидрограф, участник Великой Отечественной войны. Окончил Ленинградскую военно-морскую спецшколу, принимал участие в топографической съемке в Балтийском море, в разработке первого отечественного апериодического гирокомпаса и одного из первых навигационных комплексов атомных подводных лодок. Лауреат Государственной премии СССР. В его часть названа подводная возвышенность "Гора Князева". За заслуги перед Отечеством награжден четырьмя орденами и многими медалями.

Напомним, Нижегородская область заняла первое место в России по количеству предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда" в 2021 году: в нацпроект вступили уже 146 предприятий вместо запланированных 98.

Ранее сообщалось, что "Окская судоверфь" спустила на воду седьмой сухогруз проекта RSD59 для судоходной компании "Астрол" из Москвы.