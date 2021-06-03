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Общество

Два вида патогенных микроорганизмов обнаружили в мясе в Нижегородской области

01 июля 2021 16:17  [49] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Два вида патогенных микроорганизмов обнаружили в мясе в Нижегородской области. Об этом сообщили в ФГБУ "Нижегородский референтный центр".

Согласно информации, сотрудники лаборатории провели исследование котлетного мяса из свинины и полуфабрикатов из мяса птицы и утиных субпродуктов (филе бедра цыпленка бройлера, шеи утиные) на предмет соответствия мясных продуктов нормам.

По результатам проверки в пробах мяса были обнаружены сразу два вида патогенных микроорганизмов: сальмонеллы и листерии.

Отмечается, что данные микроорганизмы опасны для человека, так как приводят к воспалению некоторых отделов пищеварительной системы и выраженной интоксикации.

Все результаты исследований были направлены в управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл для принятия мер в отношении производителя продукции. Название компании при этом не называется.

Ранее агентство сообщало о мясе с бактериями кишечной палочки, которое было выявлено в Нижегородской области.

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Теги:
Продовольствие
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